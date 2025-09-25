スターダムに所属する女子プロレスラー上谷沙弥（28）が24日、東京・SIX WAKE六本木で文化放送「アインシュタイン・山崎紘菜 Heat＆Heart！」（日曜午後4時）の公開収録に参加した。

2019年（平31）にプロレスデビューしてベビーフェイスとして活躍したが、昨夏に悪役にヒールターン。登場すると「H.A.T.E.の上谷沙弥だ」とポーズを決めた。アインシュタイン河井ゆずる（44）が「こんな感じですけど、今日の私服はメッチャかわいかったんですよ」とばらすと「一応、登場は決めておかないと」と笑顔を見せた。

上谷はバイトAKBなどアイドル活動をしていたが、19年にスターダムの練習生になった。山崎紘菜（31）が「いつやってみようと思ったんですか？」と聞くと、上谷は「アイドルになろうと思っていたけど、どん底にいたので救いになりました」とプロレス愛を語った。そして「始めた頃、プロレスを見たことがなかったので、ここまで続けられるとは思いませんでした」と話した。

最初は善玉として活動していた。「ベビーフェイス時代は空中戦を得意にしていたので、飯伏幸太選手を参考にしていました」と新日本、DDTで活躍して、現在は米国AEWに在籍する元IWGP世界ヘビー級王者の名前を挙げた。「前は男性ファンが多かったんですけど、最近は女性のファンが多くなってうれしいです」。

今年11月28日に29歳になる。河井が「僕も同じ誕生日です」と言うと、上谷は「本当ですか」。河井が「他にネプチューンのホリケンさん、バカリズムさん、松平健さんも同じです」と言うと驚いていた。

アインシュタイン稲田直樹（40）が「グミは何が好きですか」と言うと、上谷は「グレープ味が好きです」。稲田は「僕もです！」と笑った。

文化放送、ラジオ大阪で10月5日にオンエア予定。後日、文化放送YouTubeチャンネルでも映像付きで配信される。