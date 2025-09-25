大好きなお姉ちゃんが実家に帰ってきて、幸せそうに甘えていたワンコたち。お別れの時がくると、寂しそうにお見送りして…？切なくも愛を感じる光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で15万5000回再生を突破。「泣ける」「愛おしい」といった声が寄せられています。

帰省したお姉ちゃんとワンコたちの幸せなひと時

Instagramアカウント「koharumama0308」に投稿されたのは、お姉ちゃんが実家に帰省した時の豆柴「小春」ちゃん＆「小太郎」くんの様子です。お姉ちゃんのことが大好きな2匹は、久しぶりの再会に大喜び。熱烈歓迎が一段落してお姉ちゃんがソファで寛ぎ始めてからも、そばを離れようとしなかったとか。

小春ちゃんはお姉ちゃんの隣というベストポジションを確保し、撫でてもらいながらご満悦の表情を浮かべていたそう。すると小太郎くんも「僕も撫でてほしいな…」と控えめにアピールし始めたので、お姉ちゃんは2匹同時にナデナデ…。幸せあふれる光景に、心がほっこりします。

その後も2匹は、お姉ちゃんとのひと時を満喫。小春ちゃんはお姉ちゃんにピタッとくっついて、その温もりを感じながら気持ち良さそうに眠っていたそうです。

お別れの時がきてしまって…

幸せな時間はあっという間に過ぎ去り、お姉ちゃんが帰る時がきてしまいました。お姉ちゃんが帰る準備をしている様子を、何か言いたげにじっと見ている小春ちゃん。お母さんが「帰るって」と教えると、悲しそうなお顔に…。

お姉ちゃんが玄関に向かうと、小春ちゃんも後を追ってトコトコ…。そして名残惜しそうに小春ちゃんを撫でてから、「じゃあね」と手を振ってお家を出ていくお姉ちゃん。小春ちゃんは寂しさをこらえて、いい子でお見送りしていたそうです。

切なくも愛を感じるお見送り

ドアが閉まってお姉ちゃんの姿が見えなくなると、小春ちゃんは急いでお部屋に戻り、「最後にもう1回お姉ちゃんの姿が見たい」とばかりに窓の前で待機し始めたとか。そしてお姉ちゃんが窓の外を通り過ぎるまで、ずっとお見送りし続けていたそう。

その健気な行動と切ない後ろ姿から、お姉ちゃんへの深い愛を感じます。次にお姉ちゃんが帰省した時も、きっと小春ちゃんは小太郎くんと一緒に大歓迎し、素直に大好きの気持ちを伝えてくれることでしょう。

この投稿には「健気ですね」「本当に大好きなのが伝わってくる」「お姉ちゃんが羨ましい」といったコメントが寄せられています。

小春ちゃん＆小太郎くんの可愛い姿や、ご家族との愛にあふれた日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「koharumama0308」をチェックしてくださいね。

