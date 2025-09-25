岐阜県内の山中で行方不明の女性の遺体が見つかり、警察は別の事件で起訴された男女が女性の死亡に関与した可能性があるとみて調べています。



（記者）「遺体は揖斐川町の人目に付かない山中で見つかりました」

【写真を見る】【独自】嘱託殺人罪などで起訴の岐阜市の男女 行方不明の女性の死亡にも関与か 雪山で猟友会が白骨化遺体を発見

捜査関係者などによりますと、ことし１月、岐阜県揖斐川町の雪山で、白骨化した遺体がみつかりました。その後の警察の捜査で遺体は去年１２月から行方不明になっていた岐阜県可児市の３０代の女性と確認されました。発見したのは鹿の駆除を行っていた猟友会で、CBCの取材に応じ、当時の様子を語りました。

（猟友会の男性）「たまたま手負いになった鹿が滑り落ちていって雪をどかすと、頭蓋骨があった。あそこに鹿がいなければおそらく今でもわからなかった」

（記者）Q未解決のままだったかもしれない？

（猟友会の男性）「１００％ 見つからん。」

捜査関係者によりますと、防犯カメラの映像などから、この女性の死亡に関与した疑いがあるとして、女性の知人で岐阜市の無職・立花浩二被告（５５）と立花被告の内縁の妻・神原美希被告（３５）を、警察が捜査していることがわかりました。２人は、別の嘱託殺人事件に関与したなどとして、24日、起訴されています。