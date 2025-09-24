シャオミは、最新Androidスマートフォン「Xiaomi 15T」を9月26日に発売する。

本稿では、Xiaomi 15Tのクイックフォトレビューをお届けする。

外観

Xiaomi 15Tは、ライカと共同開発したトリプルカメラシステムを搭載したミドルハイモデル。大きさは約78×163.2×7.5mm、重さは194g。

ディスプレイは、約6.83インチ1.5K（2772×1280）のAMOLEDディスプレイ。リフレッシュレートは最大120Hz。

SIMは、nanoSIMとeSIMに対応する。

付属のケース

カメラ

Xiaomi 15Tは、約5000万画素の広角カメラ、約5000万画素の2倍望遠カメラ、約1200万画素の超広角カメラのトリプルカメラを搭載する。

0.6x

1x

2x

0.6x

1x

2x

0.6x

1x

2x

0.6x

1x

2x

0.6x

1x

2x

インターフェイス

チップセットはメディアテックの「Dimensity 8400-Ultra」。バッテリー容量は5500mAh。67W急速充電に対応する。おサイフケータイには対応しない。

主なスペック 項目 内容 大きさ 約78×163.2×7.5mm 重さ 約194g リアカメラ ライカトリプルカメラシステムLEICA VARIO-SUMMILUX 1:1.7-2.2/15-46 ASPH.広角：約5000万画素/光学式手ブレ補正（OIS）2倍望遠：約5000万画素超広角：約1200万画素 フロントカメラ 広角：約3200万画素 ディスプレイ 約6.83インチ、1.5K（2772×1280）、有機EL（AMOLED）、リフレッシュレート最大120Hz バッテリー 5500mAh、67W Xiaomiハイパーチャージ チップセット MediaTek Dimensity 8400-Ultra メモリー/ストレージ 12GB/256GB、12GB/512GB 防水・防塵 IPX8/IP6X OS Android 15（Xiaomi HyperOS 2） SIM Nano SIM/eSIM+Nano SIM/eSIM NFC 対応 FeliCa 非対応 Wi-Fi Wi-Fi 6E Bluetooth Ver.5.4 生体認証 ディスプレイ指紋認証、顔認証