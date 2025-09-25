2030年W杯の参加国は64カ国に拡大？ 100周年記念大会の出場枠増加についてFIFA会長らが協議か
2026年大会から出場枠が48カ国に増えたワールドカップだが、次の2030年大会では更なる出場枠拡大を検討しているようだ。
1930年にウルグアイで開催された第1回大会から丁度100年となる2030年大会。すでに開催国も決まっており、ポルトガル、スペイン、モロッコの3カ国での共催。加えて、100周年記念としてウルグアイ、アルゼンチン、パラグアイでも開催されることになっている。ウルグアイの首都モンテビデオで記念式典と開幕戦1試合を行い、同様にアルゼンチンとパラグアイでも開幕戦の1試合を開催。計3試合だけ南米で行われ、以降はスペイン、ポルトガル、モロッコの3カ国で大会が進行される。
仮に64カ国の出場枠拡大が認められた場合、開幕戦から決勝までの試合数が128試合となる。48カ国に増加した2026年のワールドカップの試合数が104試合で24試合の増加。またこれまで行われてきた32カ国の大会の丁度2倍の試合数となる。これにはUEFAのアレクサンデル・チェフェリン会長をはじめ、多くの関係者が反対の意を表明しており、選手たちの過密日程の問題、試合の質、予選の価値を低下させると主張していた。
ただ、ドミンゲス氏はあくまでも今回のこの64カ国制は、2030年大会の一回限りの試みだと主張している。100周年という記念すべき年に行われる大会を、これまでと違う形で盛り上げるというのは確かに面白い試みであるが、あくまでも主役は選手たちで、大会全体の質が下がることを考えれば賛同はできないだろう。