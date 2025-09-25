全日本プロレスは２４日、今月７日に敗血症のため２１歳で亡くなった長尾一大心（ながお・たいしん）選手の追悼大会を１０月２９日にふるさとの北海道釧路大会で開催することを発表した。

大会名は「北海道ダイナマイトシリーズ２０２５〜長尾一大心追悼大会〜」。会場はウインドヒルくしろスーパーアリーナ メインアリーナで午後６時半試合開始となる。

長尾選手は、２００３年９月１３日、北海道釧路市生まれ。小中学校ではアイスホッケー、高校では柔道を経験した。２０２３年１２月に東京・新木場１ｓｔＲＩＮＧで行われた公開入門テストに合格し２４年４月１日に入門。同年１０月２２日に後楽園ホールでの井上凌戦でデビューした。

身長１６４センチ、体重７５キロと小柄な体格も闘志あふれるファイトスタイルで将来が期待されていたが５月３１日に神奈川県内の道場付近の路上で巡業バスを誘導中に接触事故に遭い腹部が圧迫されたことによる外傷性ショックで神奈川・横浜市内の病院に救急搬送された。集中治療室で懸命な治療を行っていたが今月７日午前２時５８分、敗血症のため亡くなった。

１０日に横浜市内の斎場で火葬が営まれ、１５日の後楽園ホール大会で追悼セレモニーを行った。１９日には釧路市内で葬儀が営まれた。全日本では、１２月３１日の代々木第２体育館大会までの全会場に献花台を設置し長尾選手へ哀悼の意を表す。