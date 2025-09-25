BLACKPINK¡¦¥ê¥µ¡¢¶»¸µ¤ÎÀþ¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¡Ä¤Ô¤Ã¤Á¤ê¥É¥ì¥¹Ãå¤¿°µ´¬ÈþËÆ¡ª±²Ãæ¤Îºä¸ý·òÂÀÏº¤È¤Î»Ñ¤â¡ÚPHOTO¡Û
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×BLACKPINK¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥ê¥µ¤¬°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ê¥µ¡¢ÆüËÜ¤Ç¡ÈÂçÃÀ¸«¤»¥Ñ¥ó¡É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó
µî¤ë9·î24Æü¡¢¥ê¥µ¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¡Ö³ø»³¡Ê¥×¥µ¥ó¡Ë¤Î»×¤¤½Ð¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢Ê£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢9·î17Æü¤Ë¥ê¥µ¤¬¡ÖÂè30²ó³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤Î³«Ëë¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤È¤¤ÎÎ¢Â¦¤òÂª¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥ê¥µ¤Ï¡È¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¡É¤È¤·¤ÆÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¤Î¤Ê¤«¤Î¥ê¥µ¤Ï¡¢²Ö¤Ê¤É¤ÎºÙ¤ä¤«¤Ê¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä¹ë²Ú°¼à¥¤Ê¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÈÂÎ¤ÎÀþ¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¤È¸«¤¨¤ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥É¥ì¥¹¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Èà½÷¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ï¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¥ê¥µ¤Î1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAlter Ego¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡ØDream¡Ù¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Õ¥£¥ë¥à¤Ç¶¦±é¤·¤¿ºä¸ý·òÂÀÏº¤È¤â¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¡Ø³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¡Ù¤Î½÷²¦¡×¡ÖËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥³¥ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥ê¥µ¤¬½êÂ°¤¹¤ëBLACKPINK¤ÏÍè¤ë10·î¤è¤ê¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖDEADLINE¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Åìµþ¤ò´Þ¤á¤¿¥¢¥¸¥¢¤Î¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Ç¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡þ¥ê¥µ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1997Ç¯3·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥é¥ê¥µ¡¦¥Þ¥Î¥Ð¥ó¡£¥°¥ë¡¼¥×Í£°ì¤Î¥¿¥¤½Ð¿È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢2010Ç¯¤Ë¥¿¥¤¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿YG¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤¿¤À1¿Í¹ç³Ê¤·¡¢2016Ç¯8·î¤ËBLACKPINK¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¥À¥ó¥¹¤Î¼ÂÎÏ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢Ä¹¤¤¼êÂ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï°µ´¬¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¸«¤»¤ë¥¯¡¼¥ë¤Ê»Ñ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢Å·¿¿à¥Ì¡¤ÊÀ³Ê¡£