松村沙友理、“作り込まれたさゆりんご”披露「13歳になりました。ずっとデビュー当時から」

タレントの松村沙友理（33歳）が、9月24日に放送されたラジオ番組「フラット」（TBSラジオ）に出演。「作り込まれたさゆりんご」を披露した。



松村沙友理が番組のゲストとして登場し、メインパーソナリティのパンサー・向井慧が、松村がまだ乃木坂46に在籍していた頃から仕事をしているが、「鉄壁のさゆりんごっていう。崩せない。作り込まれたさゆりんごがあったので。すごい不思議で、その部分とめちゃくちゃクレバーな部分がこう一瞬垣間見えるというか」と松村の印象について話す。



松村は「全然全然。クレバーって何ですかね？ すごいもうファンタジープリンセスなんで」と向井の発言を軽くいなし、8月27日に誕生日を迎えた話を振られると「13歳になりました。13歳から13歳になったっていう。もうずっと。（高校卒業後の）あのデビューが14年前なんですけどずっとデビュー当時から13歳」と“鉄壁”ぶりを示した。