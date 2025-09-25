「ゴールドシップは日高で生まれた馬です」故・岡田繁幸総帥が言い放った”種牡馬獲得”の「口説き文句」…”社台に対抗するため” 総帥の熱意に応えたオーナーの「決断」

今年、産駒のメイショウタバルが宝塚記念を勝利し、父子制覇が話題となったゴールドシップ。ますます種牡馬としての活躍が期待される同馬が、その引退から10年近く繋養されている牧場がある。故・岡田繫幸氏が創設した牧場「ビッグレッドファーム」だ。なぜ岡田氏は「芦毛のスーパーホース」を種牡馬として手に入れることができたのか。そこには岡田氏とゴールドシップのオーナーとの知られざる秘話があった。10月8日に発売される新刊『相馬眼が見た夢 岡田繫幸がサンデーサイレンスに刃向かった日々』（河村清明著）より抜粋してお届けする。

ゴールドシップを任せることができる環境

繁幸はひとたび元気を取り戻すや、以前と変わらず、種牡馬の獲得や牧場の拡大に活発な意欲を見せた。２０１４年に初めて入院する少し前から、気になって仕方ない馬がいた。ゴールドシップである。

同馬のオーナー・小林英一が経営するベアリング製造会社は道内芦別市にある。

13年秋、繁幸は長男・紘和とともに芦別を訪ね、種牡馬としてビッグレッドファームで繋養できないか、交渉を開始した。ゴールドシップは15年末に引退を迎える。

「日高で生まれた馬です。引退したあと、種牡馬として日高に戻していただけませんか」

繁幸は小林にそう訴えた。

翌14年には小林がビッグレッドファームを訪れ、いかなる環境や施設か確認した。

「岡田さんは牧場をたいへん綺麗にしてらっしゃいますね。ゴールドシップを安心してお任せできる環境だとお見受けしましたよ」

16年に訪ねた芦別で、私は小林から直にその言葉を聞いた。小林と繁幸、ふたりの感性には通じるところがあるな、と思った。

小林に案内されたのは、廃校の校舎をリフォームした事務所だった。その旧校舎内には、ゴールドシップのＧ詰ゾ．譽ぁ塀転淪ゾ’呂首にかける飾り）を並べた部屋や、多数の風景写真を展示する部屋が並んでいた。繁幸の旧明和小学校の校舎利用を彷彿とさせた。

展示された写真は、小林の古い友人が撮影していた。

北海道でベアリングをつくり、世界に輸出できないか……。

野心を燃やしていた若き日に、小林はその写真家と知り合った。友人は北海道に限らず、ナスカの地上絵やアマゾンなど世界各地を空撮した。

「お互い世界で活躍しよう、と志をともにした仲間なんです。彼はセスナを借りて飛び回り、作品を撮りました。私は私で、当時は直行便なんてありませんし、海外へ商談に行くと２ヵ月くらい戻れないなんてザラでした。北海道から世界を狙うのはたいへんですよね」

日高が永遠に落ち目じゃ困る

北海道から世界を狙う……小林の口にした言葉に、私はやはり繁幸を重ねた。

「日高も永遠に落ち目じゃ困ります。やり方はあると思いますし、対抗馬が出ないと競馬界も盛り上がりませんからね」

小林は、繁幸が社台グループの対抗勢力になり得ると期待していた。

15年８月、種牡馬・ゴールドシップのビッグレッドファームでの繋養が決まった。

「ゴールドシップはステイゴールドのいい体質を受け継いでいます。馬体……特にうしろの繋が緩いんですが、それでもあれほど加速できました。柔らかいだけでなく、強靱な筋肉と収縮力を持っていればこそです。日高での種牡馬入りを認めてくださった小林オーナーのためにも、もちろん日高のためにも成功させなければなりません。ディープインパクトに対抗してサンデー系の本流になれる馬だと思っています」（繁幸）

その父・ステイゴールドは同年２月に急死していた。繁幸は幸運にも、入れ替わるかたちで有力後継馬を手にしていた。

