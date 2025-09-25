Doréから秋の期間限定「黒蜜きなこサンデー」登場♡贅沢ピーナッツスイーツ

贅沢なピーナッツスイーツで知られる【Doré（ドレ）】から、待望の期間限定メニュー「黒蜜きなこサンデー」が登場します。八街産ピーナッツを使った香ばしい味わいに、黒蜜ときなこの和素材を重ねた和洋折衷の一品♡ さらに、人気のフィナンシェやガレット、話題の新作「チュイールサンド」など魅力的なスイーツも勢ぞろい。秋のおやつタイムにぜひチェックしたいラインナップです。

Doré期間限定「黒蜜きなこサンデー」

2025年10月1日(水)より発売される「ドレ・黒蜜きなこサンデー」（880円／税込）。ミルクソフトクリームに黒蜜ときなこの風味を重ね、八街産ピーナッツを使ったトッピングで仕上げました。

底にはサクサクのワッフルコーン、さらに「ドレ・フィナンシェ」と「ガレットキャレ」を添えた贅沢仕様。阪急うめだ店で期間限定販売され、なくなり次第終了です。

ピーナッツ香る人気スイーツも勢ぞろい

「ドレ・チュイールサンド」（5個入1,188円／10個入2,160円）は発酵バターとピーナッツ香るチュイールにピーナッツチョコクリームをサンドした新商品。

「ドレ・デニッシュソフト」（880円／税込）はふんわりデニッシュにソフトクリームをのせ、ピーナッツダイスとチョコソースをトッピングした限定品。

定番人気の「ガレットキャレ」（5個入1,350円、8個入2,160円）や「フィナンシェ」（5個入1,188円、10個入2,376円）も、八街産ピーナッツをたっぷり使用した贅沢な焼き菓子です♪

秋のひとときを彩るDoréスイーツ♡

Doréの期間限定「黒蜜きなこサンデー」をはじめ、ピーナッツの魅力を存分に味わえるスイーツたちは、この秋の特別なおやつタイムを演出してくれます。

和と洋を絶妙に組み合わせた贅沢な味わいは、大切な人とのシェアにもぴったり。阪急うめだ店でしか出会えない特別な一品を、ぜひ期間中に味わってみてください。