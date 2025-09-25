研ナオコ、ハイビスカス咲く自宅テラスを披露「美しく咲いてますね」「赤いハイビスカス可愛い」
歌手でタレントの研ナオコ（72）が21日、「いい季節になりました」と題し、自身のブログを更新。自宅のテラスに咲いたハイビスカスの花を披露した。
【写真】「美しく咲いてますね」ハイビスカスが咲く研ナオコの自宅テラス
「我が家のテラスにハイビスカスが咲きました」と伝え、緑の葉に鮮やかな赤い花を咲かせたハイビスカスの写真をアップ。
「メロも日向ぼっこ」と緑豊かなテラスで楽しげに過ごす愛犬の様子も紹介し、「過ごしやすくなり良かったです」と秋の訪れを喜んでいた。
コメント欄には「お花美しく咲いてますね」「赤いハイビスカス可愛いですね」「メロちゃん、とっても気持ちよさそう」「やっと秋らしくなりましたね」など、さまざまな声が寄せられている。
