ÎãÇ¯°Ê¾å¤ËÃíÌÜ¤ÎiPhone17vsPixel10¡ÚÅ°ÄìÈæ³Ó¡ÛÀäÂÐ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¹ØÆþ¥¬¥¤¥É
¿··¿iPhone¤ÏÎãÇ¯°Ê¾å¤ËÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤á¡ª
º£Ç¯¤â¿·¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿iPhone¤ÈPixel¥·¥ê¡¼¥º¡£Î¾¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·µ¡Ç½¤ä¹ØÆþÊýË¡¡¢¤½¤·¤ÆiPhone¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÎeSIM¤ÎÀßÄêÊýË¡¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢µ¡¼ïÊÑ¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ªÌòÎ©¤Á¾ðÊó¤ò°ìµó¾Ò²ð¤Ç¤¹¡ª
¡ö²Á³Ê¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Çµ¡¼ïÊÑ¹¹¤·¤¿¾ì¹ç¤Î9·î16Æü»þÅÀ¡£Ã¼Ëö¹ØÆþ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¥×¥í¥°¥é¥àÍøÍÑÎÁ¶â¤ò´Þ¤à¼Â¼Á²Á³Ê¤Ç¡¢24²óÁ°¸å¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ç1²óÌÜ¤ª¤è¤ÓºÇ½ª²ó¤Î»ÙÊ§³Û¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢£iPhone 17¤Î1±ßÈÎÇä¤¬ÅÐ¾ì¡ª
9·î19Æü¤«¤éÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡ÖiPhone 17¡×¥·¥ê¡¼¥º¡£¤½¤·¤Æ¡¢8·î28Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤ÎÄ¶ÆÀ²Á³Ê¤¬ÃíÌÜ¤Î¡ÖGoogle Pixel 10¡×¥·¥ê¡¼¥º¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤äÇã¤¤Êý¡¢¤½¤·¤ÆiPhone 17¥·¥ê¡¼¥º¤ÈAir¤ÇÄ¶½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¡ÖeSIM¡×¤Î±¿ÍÑ¤Ê¤É¡¢ÀäÂÐ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤ÊýË¡¤È¤Ï¡©¡¡IT¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎË¡ÎÓ³ÙÇ·¡Ê¤Û¤¦¤ê¤ó¡¦¤¿¤«¤æ¤¡Ë¤µ¤ó¤Ë¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½º£Ç¯¤ÎiPhone¤Ï¥Ê¥ó¥Ð¥ê¥ó¥°¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë17¥·¥ê¡¼¥º¤È¡¢´°Á´¿·µ¬¤Î¡ÖiPhone Air¡×¤¬È¯Çä¡£¤Þ¤º¡¢¸½ºßEC¤Ê¤É¤ÇÉÊÀÚ¤ì¾õÂÖ¤Ç¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼Åª¤ËºÇ¤âÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤17¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ï¡©
Ë¡ÎÓ¡¡iPhone 17¤Ï¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£²èÌÌ¥µ¥¤¥º¤ÏºòÇ¯¥â¥Ç¥ë¤ÎiPhone 16¤«¤é0.2¥¤¥ó¥Á³ÈÂç¤µ¤ì6.3¥¤¥ó¥Á¤Ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢³Æ¼ï¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³ê¤é¤«¤ËÉ½¼¨¤¹¤ë»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ë¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¤¬120Hz¤È¤Ê¤ê¡¢Æ°²è¤ä¥²¡¼¥à¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢SNS¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤ÎÊ¸»ú¤â¸«¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë²èÌÌ¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤¬ºÇÂç3000¥Ë¥È¤È¤Ê¤ê¡¢Æüº¹¤·¤Î¶¯¤¤²°³°¤Ç¤Î»ëÇ§À¤¬³ÊÃÊ¤Ë¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£
iPhone 17¡ÊApple¡¿12Ëü9800±ß¡Á¡Ë¡¡iPhone 17¤Î²èÌÌ¥µ¥¤¥º¤Ï6.3¥¤¥ó¥Á¡£¤½¤·¤Æ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇÜ¤Î120Hz¤ËÂç¿Ê²½¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÆ°²è¡¢¥²¡¼¥à¡¢¤½¤·¤ÆSNS¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤Î¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¬¤è¤ê³ê¤é¤«¤ÊÉ½¼¨¤Ë¡ª¡¡Apple½ãÀµ¤Î¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡Ö¥¯¥í¥¹¥Ü¥Ç¥£¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡Ê9980±ß¡Ë¡×¤âÅÐ¾ì
¡½¡½¤³¤ì¤ÏÆü¾ï»È¤¤¤Ç²÷Å¬¤Ë¤Ê¤ëÎÉ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡ª¡¡¸«¤¿ÌÜ¤Ï16¤ÈÊÑ²½¤Ê¤·¤Î¥«¥á¥é¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ë¡ÎÓ¡¡ÇØÌÌ¤ÎÄ¶¹³Ñ¥ì¥ó¥º¡¢¤½¤·¤Æ»ÈÍÑÉÑÅÙ¤Î¹â¤¤¥¤¥ó¥«¥á¥é¤Î²è¼Á¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î»ý¤Á¤â¡¢Æ°²èºÆÀ¸¤Ê¤é16¤ÈÈæ¤Ù8»þ´Ö¤â¥¢¥Ã¥×¡£
º£²ó¤Î17¤ÏÆü¾ï»È¤¤¤Ç»ÈÍÑÉÑÅÙ¤Î¹â¤¤ÉôÊ¬¤ÎÀÇ½¤ò¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÈÎÇä²Á³ÊÌÌ¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£iPhone 17¤ÎApple¤ÎÄê²Á¤Ï12Ëü9800±ß¡Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡©
Ë¡ÎÓ¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï1±ßÈÎÇä¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÌó2Ç¯¸å¤ËÃ¼Ëö¤ò¥¥ã¥ê¥¢¤ËÊÖµÑ¤¹¤ëÃ¼Ëö¹ØÆþ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¡Ö¿·¥È¥¯¤¹¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¡Ü¡×¤òÍøÍÑ¤·¤¿¶â³Û¤Ç¡¢12¥õ·î´Ö¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬¡Ö1±ß¡¿·î¡×¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï¡Ö4439±ß¡¿·î¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¥×¥í¥°¥é¥àÍøÍÑÎÁ¶â¤â¹ç¤ï¤»¤¿Áí³Û¤¬7Ëü5280±ß¡£
·î1±ß¹ØÆþ¤ÏMNP¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯µ¡¼ïÊÑ¹¹¤Ç¤â²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸½ºß¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤òÍøÍÑÃæ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤âÇã¤¤¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½NTT¥É¥³¥â¡¢au¤ÎÃ¼Ëö¹ØÆþ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡©
Ë¡ÎÓ¡¡NTT¥É¥³¥â¤ÏÁí³Û7Ëü6340±ß¡Ê3319±ß¡¿·î¡Ë¡¢au¤ÏÁí³Û6Ëü5000±ß¡Ê2862±ß¡¿·î¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²Á³ÊÂÓ¤À¤È¡¢¥¥ã¥ê¥¢°Ê³°¤Ç¤Î¹ØÆþÊýË¡¤â¸¡Æ¤ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤É¤ó¤Ê¹ØÆþÊýË¡¤Ç¤¹¤«¡©
Ë¡ÎÓ¡¡Apple¤ÎÄ¾ÈÎ¤Ê¤é12Ëü9800±ß¤Î256GB¥â¥Ç¥ë¤¬3605±ß¡¿·î¤Î36²óÊ§¤¤¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸iPhone¤ò2Ç¯°Ê¾åÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Áí³Û¤Ç¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¤Û¤¦¤¬¥ª¥È¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¹ØÆþ¸¡Æ¤»þ¤ÏAppleÄ¾ÈÎ¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
iPhone 17 Pro¥·¥ê¡¼¥º¡ÊApple¡¿17Ëü9800±ß¡Á¡Ë¡¡²èÌÌ¥µ¥¤¥º¤¬6.3¥¤¥ó¥Á¤ÎPro¤È¡¢6.9¥¤¥ó¥Á¤ÎPro Max¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¾øµ¤ÎäµÑµ¡Ç½¤Ç¤¢¤ë¥Ù¥¤¥Ñ¡¼¥Á¥ã¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¡¢¿¿²Æ¤Î²°³°¤Ç¤ÎÆ°²è»£±Æ¤äÄ¹»þ´Ö¤Î¥²¡¼¥à¥×¥ì¥¤¤Ê¤É¤Ç¤â¥Õ¥ê¡¼¥º¤»¤º¡¢°ÂÄê¤·¤¿Æ°ºî¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥«¥á¥é¤Ï¥á¥¤¥ó¤¬8ÇÜ¸÷³Ø¥º¡¼¥à¤Ç¡¢¥¤¥ó¥«¥á¥é¤Î²è¼Á¤â¶¯²½¤µ¤ì¤¿
¡½¡½°ìÊý¡¢¾å°Ìµ¡¼ï¤Ç¤¢¤ë¡ÖiPhone 17 Pro¡×¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ëµ¡Ç½¤Ï¡©
Ë¡ÎÓ¡¡²èÌÌ¥µ¥¤¥º¤Ï6.3¥¤¥ó¥Á¤È¡¢Pro Max¤Î6.9¥¤¥ó¥Á¤Î2¼ïÎà¡£¤³¤Á¤é¤â¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¤¬120Hz¤ÇºÇÂç3000¥Ë¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥á¥éÀÇ½¤Ï¸÷³Ø8ÇÜ¥º¡¼¥à¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢AppleÂ¦¤¬¥¦¥ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¾øµ¤ÎäµÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ù¥¤¥Ñ¡¼¥Á¥ã¥ó¥Ð¡¼¡×¤ÎºÎÍÑ¡£²Æ¾ì¤ÎÆ°²è»£±Æ¤ä¥²¡¼¥à¤ÎÄ¹»þ´Ö¥×¥ì¥¤¤Ê¤É¤Ç¡¢ËÜÂÎ¤ÎÈ¯Ç®¤Ë¤è¤ë¥Õ¥ê¡¼¥º¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¾ï¤Ï¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥¹¥Þ¥Û¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃ¼Ëö¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢Apple¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Êµ¡Ç½¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤Î¤Ï"¤é¤·¤¯¤Ê¤¤"¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½°ìÈÌÅª¤Ê¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤ÏÌµ°õ¤Î17¤Ç½½Ê¬¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
Ë¡ÎÓ¡¡¤Ï¤¤¡£17¤â²èÌÌ¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤¬ºÇÂç3000¥Ë¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²°³°¤Ç¤Î»ëÇ§À¤¬°¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼åÅÀ¤ò¹îÉþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¡½¡½¤½¤·¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Çö¤¤¡ÖiPhone Air¡×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¡©
Ë¡ÎÓ¡¡Apple¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤Ï½Ä¡¢¤â¤·¤¯¤Ï²£¤ËÀÞ¤ê¾ö¤á¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¥Ö¥ë¥¹¥Þ¥Û¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò³«È¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥ÛËÜÂÎ¤òÇö·¿²½¤Ç¤¤ëµ»½Ñ¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢"ÀÞ¤ê¾ö¤ß¥â¥Ç¥ë¤Î¥á¥É¤¬Î©¤Ã¤¿"¤³¤È¤¬¿äÂ¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¶È³¦¤Ç¤Ï2026Ç¯¤ËApple¤¬ÀÞ¤ê¾ö¤ß¥¹¥Þ¥Û¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Àâ¤¬Ç»¸ü¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Air¤Ï¼Â¸³Åª¤ÊÃ¼Ëö¤Ç¥æ¡¼¥¶¡¼¤òÁª¤Ó¤½¤¦......¡£
Ë¡ÎÓ¡¡Air¤Î¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤ÏPro¥·¥ê¡¼¥º¤ÈÆ±¤¸¤À¤±¤É¡¢¥«¥á¥é¤ÏÃ±´ã¥ì¥ó¥º¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÏÌµ°õ¤Î17¤è¤êÍÆÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£°ìÈÌÅª¤Ê¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÇö¤µ°Ê³°¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
iPhone Air¡ÊApple¡¿15Ëü9800±ß¡Á¡Ë¡¡Apple¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄ¶½ÅÍ×¤ÊÇö·¿¥â¥Ç¥ë¡£²èÌÌ¥µ¥¤¥º¤Ï6.5¥¤¥ó¥Á¤ÇºÇÇöÉô¤Ï5.6Ð¡¢½ÅÎÌ165g¡£¥«¥á¥é¤ÏÃ±´ã¤À¤¬¡¢¸÷³Ø2ÇÜ¥º¡¼¥à¤ËÂÐ±þ¡£¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤Ï17 Pro¥·¥ê¡¼¥º¤ÈÆ±¤¸A19 Pro¥Á¥Ã¥×¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¡¢3D¥²¡¼¥à¤â¥µ¥¯¥µ¥¯Æ°ºî¡£¾®·¿¤Ç¤âºÇÂç27»þ´Ö¤ÎÆ°²èºÆÀ¸¤¬¹Ô¤Ê¤¨¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÀÇ½¤ò¸Ø¤ë¿·¤·¤¤iPhone
¡½¡½iPhone¥·¥ê¡¼¥ºÁ´ÂÎ¤ÎÀ¸À®AIµ¡Ç½¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ë¡ÎÓ¡¡¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¤¬AppleÆÈ¼«¤ÎÀ¸À®AI¡ÖApple Intelligence¡×¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢9·î16Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡ÖiOS 26¡×¤«¤é¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡×¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥¯¥·¥ç¤·¤¿²èÁü¤«¤é¤Î¸¡º÷¤äËÝÌõ¤¬¤Ç¤¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ë¤â´°Á´ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÅÅÏÃ¤äFaceTime¤ÎÄÌÏÃ¤òËÝÌõ¤¹¤ë¡Ö¥é¥¤¥ÖËÝÌõ¡×¤ÏÆüËÜ¸ìÈóÂÐ±þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Pixel¤Ï100ÇÜ¥º¡¼¥à¤òÅëºÜ¡ª
À¸À®AIµ¡Ç½¤¬½¼¼Â¤·¤¿¥¹¥Þ¥Û¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Google¤«¤é¤Ï¿·¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¡ÖGoogle Pixel 10¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬8·î28Æü¤ËÈ¯Çä¡£¥Í¥Ã¥È¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¹¹ð¤¬¥Ø¥Ó¥í¥Æ¤µ¤ì¤ëÆ±¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿ä¤·µ¡Ç½¤ä²Á³ÊÌÌ¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡½¡½Pixel 10¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
Ë¡ÎÓ¡¡¤ä¤Ï¤êÀ¸À®AIµ¡Ç½¤Ç¤¢¤ë¡ÖGemini Live¡×¤Ç¤¹¡£¥Æ¥¥¹¥È¤Ç¤Ê¤¯¡¢²»À¼¥á¥¤¥ó¤Ç¥×¥í¥ó¥×¥È¤¬¤Ç¤¡¢¥¹¥Þ¥Û¤È¤ÎÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤¡£²èÁü¤«¤é¤Î¸¡º÷¤äËÝÌõ¡¢¤½¤·¤Æ¥¤¥é¥¹¥È¤Ê¤É¤ÎÀ¸À®¤Ê¤É¤â´ÊÃ±¤Ë¹Ô¤Ê¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢AIµ¡Ç½¤Ï¥«¥á¥éÀÇ½¤Ë¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¬Pro¤ÈPro XL¤Î100ÇÜ¥º¡¼¥à¤Ç¤¹¡£
Google Pixel 10¡ÊGoogle¡¿12Ëü8900±ß¡Á¡Ë¡¡ÄÌÌõ¤äËÝÌõ¡¢²èÁü¤äÆ°²è¤ÎÊÔ½¸¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Ç»È¤¨¤ëÀ¸À®AIµ¡Ç½¤¬Âç½¼¼Â¤Î¥â¥Ç¥ë¡£²èÌÌ¥µ¥¤¥º¤Ï6.3¥¤¥ó¥Á¤ÇºÇÂç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¤Ï120Hz¡£¥«¥á¥é¤Ï¸÷³Ø5ÇÜ¡¢ºÇÂç20ÇÜ¥º¡¼¥à¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¡¢¥¢¥ó¥°¥ë¤ä»£±Æ¥â¡¼¥É¤Ê¤É¤ò»Ø¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿·AIµ¡Ç½¡Ö¥«¥á¥é¥³¡¼¥Á¡×¤òÅëºÜ¡ª
¡½¡½100ÇÜ¤Ã¤Æ¡ª
Ë¡ÎÓ¡¡ÄÌ¾ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥º¡¼¥à¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤ÈºÙÉô¤¬ÉÔÁ¯ÌÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÉôÊ¬¤òAI¤¬À¸À®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç100ÇÜ¥º¡¼¥à¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î±¿Æ°²ñ¤ä¿ä¤·³è¤Ê¤É¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥«¥á¥é¥³¡¼¥Á¡×¤Ç¤Ï»£±Æ»þ¤ËAI¤¬Èï¼ÌÂÎ¤òÇ§¼±¤·¡¢ºÇÅ¬¤Ê¹½¿Þ¤ä»£±Æ¥â¡¼¥É¤ò»Ø¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëµ¡Ç½¤â¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³Æ¼ï¸¡º÷¤ä¥«¥á¥éµ¡Ç½¤Ê¤É¤Ç¡¢AI¤ò°Õ¼±¤»¤º´ÊÃ±¤Ë»È¤¤¤³¤Ê¤»¤ë¤Î¤¬Pixel 10¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½µ¤¤Ë¤Ê¤ë²Á³ÊÌÌ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ë¡ÎÓ¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¤ä¤Ï¤ê1±ß¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ì¤ÏiPhone 17¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢¡Ö¿·¥È¥¯¤¹¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¡Ü¡×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ12¥õ·î´Ö¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬¡Ö1±ß¡¿·î¡×¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡Ö3599±ß¡¿·î¡×¤ÎÁí³Û6Ëü5200±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
NTT¥É¥³¥â¤ÏÁí³Û7Ëü1610±ß¡Ê3113±ß¡¿·î¡Ë¡¢au¤ÏÁí³Û5Ëü6300±ß¡Ê2447±ß¡¿·î¡Ë¤È¡¢²Á³ÊÅª¤Ë¤ÏiPhone 17¤È¶á¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º¸¤«¤éPixel 10¡¢Pixel 10 Pro¡Ê17Ëü4900±ß¡Á¡Ë¡¢Pixel 10 Pro LX¡Ê19Ëü2900±ß¡Á¡Ë
¡½¡½Google¤ÎÄ¾ÈÎ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ë¡ÎÓ¡¡Apple¤È°ã¤¤¡¢Ê¬³ä»ÙÊ§¤¤¤Ï24²ó¤Þ¤Ç¤Ç¡¢Äê²Á12Ëü8900±ß¡Ê5371±ß¡¿·î¡Ë¡£GoogleÄ¾ÈÎ¡¢¥¥ã¥ê¥¢¶¦¤Ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÉÑÈË¤Ë¹Ô¤Ê¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ´ü¤òÁÀ¤¦¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡½¡½Âç¼êEC¤ÎÈÎÇä¤Ï¡©
Ë¡ÎÓ¡¡Pixel 10¥·¥ê¡¼¥º¤Î¸ø¼°ÈÎÇä¤Ï¡¢GoogleÄ¾ÈÎ¤Î¤ß¡£°ìÊý¡¢Apple¤ÏiPhone 17¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Ç¤Î¸ø¼°ÈÎÇä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Ï¡ÖAmzon Mastercard¡×¡ÊÇ¯²ñÈñÌµÎÁ¡Ë¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð4¡ó´Ô¸µ¤Ê¤Î¤Ç¡¢°Õ³°¤È¥ª¥È¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ê¬³äÊ§¤¤¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¬³ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÇÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡ª
17¥·¥ê¡¼¥º¡¢Air¤Î¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Ç¤ÎApple¸ø¼°ÈÎÇä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Ç¤ÏµìÃ¼Ëö¤ÎÇã¤¤¼è¤ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤ÏÌäÂê¤â¥¢¥ê!?
¡½¡½¤·¤«¤â¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¤ÏµìÃ¼Ëö¤ÎÇã¤¤¼è¤ê¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª
Ë¡ÎÓ¡¡¥¢¥Þ¥¾¥ó¤ÎÇã¤¤¼è¤ê³Û¤ÏÄã¤á¡£¤³¤ì¤òÍøÍÑ¤»¤º¡¢¤Þ¤º¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ÎÃæ¸ÅÀìÌçÅ¹¤Ç¸«ÀÑ¤â¤ê¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬Àµ²ò¤Ç¤¹¡£
¢£iPhone¤ÎeSIM¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¡©
¡½¡½iPhone 17¥·¥ê¡¼¥º¡¢Air¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢eSIMÀìÍÑÃ¼Ëö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡£µ¡¼ïÊÑ¹¹Á°¤Ë½àÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ë¡ÎÓ¡¡¸½ºß¡¢ÍøÍÑÃæ¤ÎiPhone¤òÊªÍýSIM¤Ç±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò»öÁ°¤ËeSIM¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¡ÖeSIM¤ËÊÑ¹¹¡×¤òÉ¬¤º¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò»öÁ°¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢¿·¥â¥Ç¥ë¤Ø¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Î°Ü¹Ô¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Êº¸¡Ë17¥·¥ê¡¼¥º¡¢Air¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¸½ºß»ÈÍÑÃæ¤ÎiPhone¥·¥ê¡¼¥º¤Ç»öÁ°¤ËeSIM¤òÀßÄê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¡ÚÀßÄê¢ª¥â¥Ð¥¤¥ëÄÌ¿®¡Û¤òÉ½¼¨¡£¡ÊÃæ¡Ë¥â¥Ð¥¤¥ëÄÌ¿®¤òÉ½¼¨¤·²¼¤Ë¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¡¢ÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤¬eSIM¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡ÖeSIM¤ËÊÑ¹¹¡×¤È¤¤¤¦¹àÌÜ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤òÁªÂò¡£¡Ê±¦¡ËÁªÂò¸å¤ÏeSIM¤ËÊÑ¹¹¤ÎÀßÄê²èÌÌ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢²èÌÌ²¼¤Î¡ÖeSIM¤ËÊÑ¹¹¡×¤ò¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ì¤ÐÀßÄê¤Ç¤¤ë
¡½¡½¤½¤ì¡¢Ä¶½ÅÍ×»ö¹à¡ª
Ë¡ÎÓ¡¡¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤â¡ÖeSIM¤ËÊÑ¹¹¡×¤Î¼êÂ³¤¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍÎÁ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢iOS¤Î¡ÚÀßÄê¢ª¥â¥Ð¥¤¥ëÄÌ¿®¢ªeSIM¤ËÊÑ¹¹¡Û¤«¤é»öÁ°¤ËÀßÄê¤ò¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡½¡½ÎãÇ¯°Ê¾å¤ËÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤á¤Î¿··¿iPhone¡£º£Ç¯¤ò¥¹¥ë¡¼¤·¤ÆÍèÇ¯ÅÐ¾ì¤¬±½¤µ¤ì¤ëÀÞ¤ê¾ö¤ßiPhone¤òÁÀ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Ç¤¹¤è¡ª
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Ä¾°æÍµÂÀ¡¡¼Ì¿¿¡¿Apple¡¡Google¡¡Ë¡ÎÓ³ÙÇ·