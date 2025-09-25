【MLB】ダイヤモンドバックス5ー4ドジャース（9月23日・日本時間24日／アリゾナ）

【映像】大谷の魔球→打者の手元で急落下する瞬間

9月23日（日本時間9月24日）に行われたアリゾナ・ダイヤモンドバックス対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が投じた“緩いカーブ”に相手打者が幻惑された場面が話題となっている。

2回裏ダイヤモンドバックスの攻撃。2死走者なしの場面で迎えた6番のイルデマロ・バルガスに対して大谷は、初球、外角高め、149km/hのカットボールで見逃しを誘い、ストライクを先行させると、続く2球目は、外角低めのボールゾーンへと大きく曲がりながら落ちる117km/hのカーブを投じることに。この1球に誘われそうになりながらもバットを止めたバルガスであったものの、三塁塁審のジャッジはスイング。打者を惑わす球速差と、変化量の大きさが目を引く1球となった。この日は160km/hを超える剛速球を効果的に使いながらも、要所でこうした緩い変化球で打者を幻惑する場面が見られた大谷。そんな大谷の投球にファンからは「まさかのカーブｗ」「速い球意識してるからな」「これはバット止められない」「球速差エグい」「打者に同情するわ」「簡単にストライク取ってくるな」といった様々な反響が巻き起こることに。

結局、この2球で追い込まれたバルガスは、カウント1-2からの4球目、真ん中低めへと投じられた158km/hの速球を打たされてセカンドゴロに。その組み立てを含め、大谷の巧さが光る対戦となった。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）