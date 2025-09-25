バッテリィズ・エース、新幹線はまだ指定席…グリーン車は「（M-1）準優勝じゃまったく」

お笑いコンビ・バッテリィズのエース（30歳）が、9月24日に放送されたバラエティ番組「フットンダ〜秋の陣〜」（中京テレビ・日本テレビ系）に出演。新幹線は「まだ指定席ですね」と語った。



「ダブルインパクト〜漫才＆コント 二刀流No.1決定戦〜」で優勝したお笑いコンビ・ニッポンの社長が、優勝したことで「グリーン車になりました」と告白。準優勝だったロングコートダディも番組に出演しており、すでにグリーンだったと話す。



一方、バッテリィズ・エースは「僕らはまだ指定席ですね。（M-1）準優勝じゃまったく」と話し、「グリーン車がどうかわからないですけど、隣のやつが無茶苦茶話し掛けてくる。僕も楽しく話しちゃうからそれが良くないんでしょうね。グリーン車だったら断れるんですよね？」と質問。断れないと言われると、「じゃあ、まあ指定席でも全然いいです」と語った。