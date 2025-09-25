なぜ日本人はパンを食べるようになった？ 栄養の観点で見るご飯とパンの違い【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

栄養で比べるご飯とパン

健康の決め手はバランス

朝はトースト、昼はサンドイッチ、夜は白いご飯 ─ 私たちの食卓には、米とパンが自然に共存しています。とはいえ、「健康を考えるなら、どちらを選ぶべきか」と迷ったことはありませんか？

白米は脂質が少なく消化がよいため、胃にやさしいとされます。ただし、食物繊維が少なく血糖値が上がりやすい点には注意が必要です。一方、食パンは小麦粉に砂糖や油脂を加えて焼くためカロリーはやや高めですが、全粒粉パンなどを選べば食物繊維やビタミンが豊富で、栄養価が高まります。また、パンはバターやジャム、ご飯はおかずと一緒に食べるのが一般的で、どちらも単体では評価できません。つまり、栄養面で「ご飯とパンのどちらを選ぶか」は、精製度や量、食べ方によって大きく変わるのです。

結局のところ、健康を左右するのは「米かパンか」という二択ではなく、何をどう食べるかという日々の選び方にあるといえるでしょう。

ちなみに、パンが日本の食卓に広がった背景には、戦後の政策があります。第二次世界大戦後、食糧難に直面した日本に対して、アメリカは余った小麦を援助として提供しました。この援助を活用して学校給食ではパンと脱脂粉乳が主食となり、「パンを日常食として定着させる」ことも目的のひとつだったのです。

ご飯とパン、選らぶならどっち？

白米を玄米や雑穀米にすれば、より健康に近づきます。パンも素材具材、塩分に注意すればヘルシーに食べられるでしょう。

なぜ日本人はパンを食べるようになった？

戦後のパン普及は、栄養支援であると同時に、アメリカの農業戦略でもありました。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 米の話』著：トキオ・ナレッジ



