本日の予定【経済指標】
【ユーロ圏】
ドイツGfK消費者信頼感調査（10月）15:00
予想 N/A 前回 -23.6（Gfk消費者信頼感)
【スイス】
中銀政策金利（2025年 第3四半期）16:30
予想 0.0% 前回 0.0%（スイス中銀政策金利)
【香港】
貿易収支（8月）17:30
予想 -260.0億香港ドル 前回 -341.0億香港ドル（貿易収支)
【南アフリカ】
生産者物価指数（PPI）（8月）18:30
予想 -0.2% 前回 0.7%（前月比)
予想 1.7% 前回 1.5%（前年比)
【米国】
卸売在庫（速報値）（8月）21:30
予想 N/A 前回 0.1%（前月比)
実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第2四半期）21:30
予想 3.3% 前回 3.3%（実質GDP・前期比年率)
予想 1.6% 前回 1.6%（個人消費・前期比年率)
予想 2.0% 前回 2.0%（GDPデフレータ・前期比年率)
予想 2.5% 前回 2.5%（コアPCE価格指数・前期比年率)
耐久財受注（速報値）（8月）21:30
予想 -0.6% 前回 -2.8%（前月比)
予想 -0.3% 前回 1.0%（輸送除くコア・前月比)
新規失業保険申請件数（09/14 - 09/20）21:30
予想 23.5万件 前回 23.1万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（09/07 - 09/13）
予想 193.3万件 前回 192.0万件（継続受給者数)
中古住宅販売件数（8月）23:00
予想 396.0万件 前回 401.0万件（中古住宅販売件数)
予想 -0.8% 前回 2.0%（中古住宅販売件数・前月比)
【メキシコ】
メキシコ中銀政策金利（9月）26日04:00
予想 7.5% 前回 7.75%（オーバーナイト・レート)
※予定は変更することがあります
