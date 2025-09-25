【ユーロ圏】
ドイツGfK消費者信頼感調査（10月）15:00
予想　N/A　前回　-23.6（Gfk消費者信頼感)

【スイス】
中銀政策金利（2025年 第3四半期）16:30
予想　0.0%　前回　0.0%（スイス中銀政策金利)

【香港】
貿易収支（8月）17:30
予想　-260.0億香港ドル　前回　-341.0億香港ドル（貿易収支)

【南アフリカ】
生産者物価指数（PPI）（8月）18:30
予想　-0.2%　前回　0.7%（前月比)
予想　1.7%　前回　1.5%（前年比)

【米国】
卸売在庫（速報値）（8月）21:30
予想　N/A　前回　0.1%（前月比)

実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第2四半期）21:30
予想　3.3%　前回　3.3%（実質GDP・前期比年率)
予想　1.6%　前回　1.6%（個人消費・前期比年率)　
予想　2.0%　前回　2.0%（GDPデフレータ・前期比年率)
予想　2.5%　前回　2.5%（コアPCE価格指数・前期比年率)

耐久財受注（速報値）（8月）21:30
予想　-0.6%　前回　-2.8%（前月比)
予想　-0.3%　前回　1.0%（輸送除くコア・前月比)

新規失業保険申請件数（09/14 - 09/20）21:30
予想　23.5万件　前回　23.1万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（09/07 - 09/13）
予想　193.3万件　前回　192.0万件（継続受給者数)

中古住宅販売件数（8月）23:00
予想　396.0万件　前回　401.0万件（中古住宅販売件数)
予想　-0.8%　前回　2.0%（中古住宅販売件数・前月比)

【メキシコ】
メキシコ中銀政策金利（9月）26日04:00
予想　7.5%　前回　7.75%（オーバーナイト・レート)

※予定は変更することがあります