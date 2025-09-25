本日の予定【発言・イベント】
8:50 日銀議事録（7月30日-31日開催分）
12:35 日本40年利付国債入札（4000億円程度）
13:00 欧州新車販売台数（8月）
15:45 カジミール・スロバキア中銀総裁、経済予測公表
17:00 ECB経済報告
シュレーゲル・スイス中銀総裁、記者会見
21:15 ミランFRB理事、ブルームバーグTV出演
21:20 グールズビー・シカゴ連銀総裁、FRBと米経済について講演
22:00 ウィリアムズNY連銀総裁、会議「米ドルの国際的役割」開会挨拶（質疑応答なし）
シュミッド・カンザスシティ連銀総裁、金融政策及び米経済見通しについて講演
23:00 ボウマンFRB副議長、金融市場会議出席
26日2:00 バーFRB理事、ピーターソン国際経済研究所で講演（質疑応答あり）
米7年債入札（440億ドル）
2:40 ローガン・ダラス連銀総裁、リッチモンド連銀主催討論会参加（質疑応答あり）
4:30 デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、サンフランシスコ連銀主催イベント講演（質疑応答あり）
G20外相会合（NY）
※予定は変更することがあります
