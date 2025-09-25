◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク 8-3 楽天(24日、楽天モバイルパーク)

クライマックスシリーズ(CS)出場に向けて、3位オリックスを追いかける4位楽天。4連敗中の首位ソフトバンクを本拠地に迎えますが、序盤から猛攻を浴びて14安打8失点と完敗。この結果、オリックスとのゲーム差が「5」に広がりました。

楽天の先発は約1か月ぶりの登板となったヤフーレ投手。初回、先頭の柳田悠岐選手に2塁打、さらに後続にも連続安打を浴びてノーアウト満塁のピンチを迎えると、中村晃選手の内野ゴロの間に先制点を献上します。さらにその後犠牲フライから2点目、続く2回にも1点を失い、ゲームの主導権を握られます。

3回は無失点に封じたヤフーレ投手。ここから立ち直りたいところでしたが、4回にデッドボールなどから1アウト2、3塁のピンチを迎え、無念の降板となりました。3回1/3を投げて被安打6、奪三振1、与死球1、5失点と苦しい内容となりました。

代わって2番手には津留粼大成投手が送られますが、打席で迎えた川瀬晃選手にタイムリーを浴びて失点。さらに続く柳田選手が放った打球がフィルダースチョイスとなり、この回までに5点差をつけられます。

一方の打線は、リーグトップの防御率1.46（試合前時点）を誇るモイネロ投手の前に、4回まで1安打に封じられます。それでも5回、1アウト1、2塁から太田光選手がモイネロ投手のチェンジアップをライト前へ運び、1点を返しました。

このまま巻き返したい楽天でしたが、この日はここで踏ん張りきれず。直後の6回に3番手で登板した則本昂大投手がソフトバンク打線に捕まります。先頭をフォアボールで出塁させると、1、2塁から柳田選手にライトへのヒットを浴びてノーアウト満塁に。続く近藤健介選手にレフトフェンス直撃の2塁打を浴び2失点。さらに中村晃選手に犠牲フライを打たれ、1対8と突き放されました。

9回に渡邊佳明選手の2点タイムリーヒットから3対8まで盛り返すも、反撃はここまで。被安打14＆8失点とソフトバンク打線の猛攻を受けた楽天が痛恨の敗戦を喫しました。この日試合がなかった3位オリックスとは、残り9試合でゲーム差「5」となっています。