今回は、婚活中に遭遇した「失礼すぎる男性」に反撃したエピソードを紹介します。

素敵な男性だと思っていたら…

「私は外資系企業に勤める30歳の会社員です。そろそろ結婚したいなと思い婚活イベントに参加したのですが、そこで素敵な男性と知り合い食事に行くことになりました。

でもその男性はレストランで食事中、私に『女性の割にはそれなりの収入ですね。合格点です』と、めっちゃ上から目線。また『専業主婦は寄生虫だ！』と謎の専業主婦批判を始めたと思ったら、『共働きでも、やっぱ家事は女の仕事ですよね』と偉そうに言ってきたんです……。

そこで私は、この失礼すぎる男性に反撃するため、レストランのシェフを呼んで『いつも美味しいけど、今日は特に美味しかった』と伝えました。実は私はこのレストランの常連客で、シェフと顔見知りなんです。

まぁシェフに話しかけたのは、この男性の面目を潰そうと思ったからなんですが、さらに支払いで『私、ご馳走しますよ。あなたより稼いでるんで』と伝えたら、真っ青な顔をしていましたね」（体験者：30歳女性・会社員／回答時期：2024年11月）

▽ ちなみにこの女性は婚活イベントのアンケートで、男性に引かれると思い、自分の年収を実際より低く書いていたそうです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。