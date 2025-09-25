「すっごく嫌い」クロちゃん、きつね・大津の恋人への対応にドン引き…

“クズ界の二大トップランナー”、安田大サーカス・クロちゃん＆コロコロチキチキペッパーズ・ナダルがさまざまなことにチャレンジする『クロナダル』。

9月23日（火）に放送された同番組では、“嫌われ芸人”が集まり、恋人に振られた際どう対応するかを見ることに。ゲストのきつね・大津広次は、実際に恋人に別れを告げられたときの対応を再現するも出演者たちからバッシングを受ける羽目に…。

【映像】きつね・大津、最低すぎる彼女への対応を披露!?

今回は「嫌われ者の集い」として、大津とママタルト・檜原洋平＆大鶴肥満が登場。さまざまなテーマごとに投票をし真の嫌われ者を決定する企画が行われた。

「別れ際の一言、嫌われて終わりそうなのは誰？」というテーマでは、出演者たちが実際にエキストラの女性から別れを告げられ、それに対応した。

大津は「俺が（実際に恋人を）振ったときのやつやっていい？」と切り出す。

そして女性から「私たちもう終わりにしよう」と言われた途端、「別れを持ちかけたみたいなこと？」「やとしたら家で言ってほしい」と不満をぶつける。

さらに大津は「呼びだして自分の人生ドラマにしようとしすぎ」と相手を説教した挙句、「理由としては？」「今までの積み重ねって言うのは気持ちに理屈付けた感じ？」と質問責め。最後には「お疲れさん」とあっさり女性のもとを去った。

この対応にクロちゃんは「すっごく嫌い」とダメ出し。ナダルも「大っ嫌い！」とこれに乗っかり、大津は爆笑していた。