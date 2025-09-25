「BCNランキング」2025年9月15日〜21日の日次集計データによると、スマートフォン（スマホ）シリーズ別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位 iPhone 16（アップル）



2位 iPhone 16e（アップル）



3位 iPhone 17 Pro（アップル）



4位 iPhone 17（アップル）



5位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）



6位 Pixel 9a（Google）



7位 arrows We2（FCNT）



8位 iPhone Air（アップル）



9位 Galaxy S25（SAMSUNG）



10位 AQUOS wish5（シャープ



＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。