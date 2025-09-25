ÌîÏ¤²ÂÂå¤¬¥´¥Á½éÅÐ¾ì¡ªº£²ó¤Î¥´¥Á¤Ï¥Ô¥¿¥ê¾Þ¤¬¡ª²Ì¤¿¤·¤Æ¡È¥Ô¥¿¥ê¡É¤ÏÃ¯¡©
ËÜÆü9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ë7»þ54Ê¬¡Á¡Ê°ìÉôÃÏ°è¤Ç¤Ï¤è¤ë8»þ¡Á¡Ë ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡Ö¤°¤ë¤°¤ë¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×¤Ï¡Ö¥´¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡£
VIP¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ï¥´¥Á½éÅÐ¾ì¤ÎÌîÏ¤²ÂÂå¡ªº£¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤âÂç³èÌö¤Ç¡¢º£Ç¯¤À¤±¤Ç5ËÜ¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÇòÊÆ¤Î¿©¤ÙÊý¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¤°ìÆ±¶Ã¤¯¤â¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£¤½¤·¤ÆµÙÆü¤Î²á¤´¤·Êý¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»ä¤ÎÏÃÊ¹¤¤¤Æ°ÕÌ£¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©¡×¤È¸¬Â½¡£¤·¤«¤·ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¥à¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¡È½÷Í¥¤é¤·¤¤¡É²òÅú¤Ë¤Ï¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÌîÏ¤¤¬ÇÐÍ¥¤ÎÀèÇÚ¡¦²¬Â¼Î´»Ë¤Ë¡È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤½¤¦¤À¤È»×¤¦±éµ»¡É¤Î¤ª¼êËÜ¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡©
º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡È½©¤Î·Ý½Ñº×¤ê¥´¥Á¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·Ý½Ñ¥»¥ó¥¹¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤Þ¤º¡¢¼«Ê¬¤¬ÉÁ¤¤¤¿³¨¤ÇÆ°²è¤¬À¸À®¤Ç¤¤ëAI¥½¥Õ¥È¤ËÄ©Àï¡£¤½¤ì¤¾¤ì¹¥¤¤ÊÆ°Êª¤òÉÁ¤¯¤¬¡¢¤»¤¤¤ä¤Î³¨¿´¤Ë¤Ïµ¿Ìä¤¬¡Ä¡©²¿¤Ç¤â´ïÍÑ¤Ë¤³¤Ê¤¹¹â¶¶Ê¸ºÈ¤â°Õ³°¤Ê¼åÅÀ¤¬⁉ ¤À¤¬¤½¤ó¤Ê³¨¤¬À¸À®AI¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î¤è¤¦¤ËÆ°¤½Ð¤¹¤È°ìÆ±¤Ï´¶Æ°¡£ÌîÏ¤¤â¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤éÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Æ°Êª¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÌ¿¤¬¿á¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡×¤ÈÂçËþÂ¡£
Â³¤¤¤Æ¡Ö¤»¤Ä¤Ê¤¤½©¤Î»×¤¤½Ð¤ò±Ó¤à¡×ÇÐ¶ç´ë²è¤Ç¤Ï¡¢1°Ì¤Î¿Í¤Ï1ÉÊÌÜ¤Î¶â³Û¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤´Ë«Èþ¤¬¡ªÀèÀ¸¤Î´é¿§¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÁýÅÄµ®µ×¤ËÌîÏ¤¤Ï¡Ö¼ºÂ®¤·¤Æ¤ë¡£¼«¿®»ý¤Æ¤è¡×¤È¥«¥Ä¤òÆþ¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÃíÌÜ¤Î1°Ì¤Ë¤Ï¡ÖÀèÀ¸¤É¤¦¤«¤·¤Æ¤ë¡ª¡×¤ÈÁ´°÷¶Ã¤¯¤¬¡¢°ìÂÎÃ¯¡©Â¾¤Ë¤â¡¢·¤²¼¤ÇÆ°Êª¤òºî¤ë¥½¥Ã¥¯¥¹¥¢¥Ë¥Þ¥ëºî¤ê¤ËÄ©Àï¡£¡Ö¤Ê¤ó¤«¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¤Ê¡×¤È¤»¤¤¤ä¤¬¸À¤¦¹â¶¶¤Î¥»¥ó¥¹¤È¤Ï¡©
¥´¥Á¥Ð¥È¥ë¤ÎÉñÂæ¤ÏËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¤Ë¤¢¤ë¿·´¶³Ð¤Ê¥¿¥¤ÎÁÍý¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡ÖSAAWAAN BISTRO¡×¡£ÀßÄê¶â³Û¤Ï17,000±ß¡£¤¹¤ë¤Èº£²ó¤Ï¤Ê¤ó¤È¥Ô¥¿¥ê¾Þ¤¬¡Ö½Ð¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Á¡ª¡×¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Î¥Ô¥¿¥ê¤Ïº£¸å¤Î¼«Ê¢¥ì¡¼¥¹¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¡£
¸½ºßºÇ²¼°Ì¤ÎÇòÀÐËã°á¤Ï¡Ö¿´Â¡¤Î¸ÝÆ°¤¬Â®¤¤¡×¡£¾®¼ÇÉ÷²Ö¤Ï¡Ö100Ëü±ß¤Ï¤í¤Æ¤ó¤«¡×¤ÈÅ·¤ò¶Ä¤°¡£°ìÊý¡¢ÁýÅÄ¤Ï¡Ö¤â¤¦Î©¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¤¤¤¡©¡×¤Èº£Ç¯2ÅÙÌÜ¤Î¥Ô¥¿¥ê¤Ë¼«¿®¡©ÌîÏ¤¤Ï¡Ö»£¤ì¹âOKÌîÏ¤²ÂÂåOK¡×¤Çµ¢¤ê¤¿¤¤¤È¥Ô¥¿¥ê¤ò´ê¤¦¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¥Ô¥¿¥ê¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡©