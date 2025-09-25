日経225先物テクニカルポイント（25日夜間取引終了時点）
25日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比変わらずの4万5420円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
46931.96円 ボリンジャーバンド3σ
45807.57円 ボリンジャーバンド2σ
45630.31円 24日日経平均株価現物終値
45420.00円 25日夜間取引終値
45222.00円 5日移動平均
44705.00円 一目均衡表・転換線
44683.19円 ボリンジャーバンド1σ
43705.00円 一目均衡表・基準線
43558.80円 25日移動平均
42434.41円 ボリンジャーバンド-1σ
41835.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
41310.03円 ボリンジャーバンド2σ
41295.20円 75日移動平均
40620.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
40185.64円 ボリンジャーバンド3σ
39045.30円 200日移動平均
株探ニュース
46931.96円 ボリンジャーバンド3σ
45807.57円 ボリンジャーバンド2σ
45630.31円 24日日経平均株価現物終値
45420.00円 25日夜間取引終値
45222.00円 5日移動平均
44705.00円 一目均衡表・転換線
44683.19円 ボリンジャーバンド1σ
43705.00円 一目均衡表・基準線
43558.80円 25日移動平均
42434.41円 ボリンジャーバンド-1σ
41835.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
41310.03円 ボリンジャーバンド2σ
41295.20円 75日移動平均
40620.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
40185.64円 ボリンジャーバンド3σ
39045.30円 200日移動平均
株探ニュース