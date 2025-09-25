　25日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比変わらずの4万5420円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

46931.96円　　ボリンジャーバンド3σ
45807.57円　　ボリンジャーバンド2σ
45630.31円　　24日日経平均株価現物終値
45420.00円　　25日夜間取引終値
45222.00円　　5日移動平均
44705.00円　　一目均衡表・転換線
44683.19円　　ボリンジャーバンド1σ
43705.00円　　一目均衡表・基準線
43558.80円　　25日移動平均
42434.41円　　ボリンジャーバンド-1σ
41835.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
41310.03円　　ボリンジャーバンド2σ
41295.20円　　75日移動平均
40620.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
40185.64円　　ボリンジャーバンド3σ
39045.30円　　200日移動平均


