TOPIX先物テクニカルポイント（25日夜間取引終了時点）
25日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比10.5ポイント高の3157ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3204.12ポイント ボリンジャーバンド3σ
3172.98ポイント ボリンジャーバンド2σ
3170.45ポイント 24日TOPIX現物終値
3157.00ポイント 25日夜間取引終値
3141.85ポイント ボリンジャーバンド1σ
3140.90ポイント 5日移動平均
3134.00ポイント 一目均衡表・転換線
3110.72ポイント 25日移動平均
3103.25ポイント 一目均衡表・基準線
3079.59ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3048.46ポイント ボリンジャーバンド2σ
3017.32ポイント ボリンジャーバンド3σ
2996.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
2956.93ポイント 75日移動平均
2936.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2799.91ポイント 200日移動平均
株探ニュース
