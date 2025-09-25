　25日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比10.5ポイント高の3157ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3204.12ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3172.98ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3170.45ポイント　　24日TOPIX現物終値
3157.00ポイント　　25日夜間取引終値
3141.85ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3140.90ポイント　　5日移動平均
3134.00ポイント　　一目均衡表・転換線
3110.72ポイント　　25日移動平均
3103.25ポイント　　一目均衡表・基準線
3079.59ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3048.46ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3017.32ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
2996.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
2956.93ポイント　　75日移動平均
2936.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2799.91ポイント　　200日移動平均


