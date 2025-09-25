　25日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比9ポイント安の758ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

800.66ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
791.05ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
781.45ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
776.50ポイント　　一目均衡表・基準線
771.84ポイント　　25日移動平均
771.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
767.00ポイント　　5日移動平均
766.78ポイント　　24日東証グロース市場250指数現物終値
762.23ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
761.00ポイント　　一目均衡表・転換線
760.75ポイント　　75日移動平均
758.00ポイント　　25日夜間取引終値
752.63ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
752.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
743.02ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
698.80ポイント　　200日移動平均


