グロース先物テクニカルポイント（25日夜間取引終了時点）
25日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比9ポイント安の758ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
800.66ポイント ボリンジャーバンド3σ
791.05ポイント ボリンジャーバンド2σ
781.45ポイント ボリンジャーバンド1σ
776.50ポイント 一目均衡表・基準線
771.84ポイント 25日移動平均
771.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
767.00ポイント 5日移動平均
766.78ポイント 24日東証グロース市場250指数現物終値
762.23ポイント ボリンジャーバンド-1σ
761.00ポイント 一目均衡表・転換線
760.75ポイント 75日移動平均
758.00ポイント 25日夜間取引終値
752.63ポイント ボリンジャーバンド2σ
752.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
743.02ポイント ボリンジャーバンド3σ
698.80ポイント 200日移動平均
株探ニュース
