¡ÖSOS¤¬Íè¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¿Í¤ò¼êÇÛ¤¹¤ë¤Ê¤ê²¿¤é¤«¤Î¼ê¤òÂÇ¤Ã¤¿¡×µÈÅÄ¾»Ïº¡¦Ê¡ÅçÂè°ì¸¶È¯½êÄ¹¤¬Ê¹¤­¼è¤êÄ´ºº¤ÇÏ³¤é¤·¤¿²ùº¨¤ÈÈ¿¾Ê

¾ðÊó¶¦Í¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¸¶°ø
°ìÏ¢¤ÎÂÐ±þ¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢²¿¤è¤ê¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¤¥½¥³¥ó¤ò½ä¤ë¾ðÊó¤¬¡¢Ãæ±ûÀ©¸æ¼¼¤ÈÌÈ¿ÌÅï¤Î´Ö¤Ç¡¢¤¹¤êÈ´¤±¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¶¦Í¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤»Ñ¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ê¤¼¡¢¾ðÊó¶¦Í¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¸¡¾Ú¤«¤éÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¤¥½¥³¥ó¤ÎÆ°ºî¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ±ûÀ©¸æ¼¼¤Ï¡¢¥¤¥½¥³¥ó¤Î²ÔÆ¯¾õ¶·¤¬ÉÔÌÀ¤Ê¤³¤È¤äÄä»ß¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢ÌÈ¿ÌÅï¤ËÀµ³Î¤ËÊó¹ð¤¹¤ë°Õ¼±¤¬´õÇö¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼ÂÂÖ¤Ç¤¢¤ë¡£°ìÊý¡¢»ö¸ÎÂÐ±þ¤Î»Ø´ø¤ò¤È¤ëÌÈ¿ÌÅï¤Ï¡¢¾ðÊó¤òÂÔ¤Ä¤À¤±¤Î»ÑÀª¤À¤Ã¤¿¡£
µÈÅÄ¤Ï¡¢Ä´½ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÅÅ¸»ÁÓ¼º¤·¤¿Åö½é¡¢¸¶È¯¤ÎÁàºî¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢±¿Å¾°÷¤¿¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¥×¥í¤Ê¤Î¤Ç¡¢È¤¤Î¾å¤²²¼¤í¤·¤Þ¤Ç»Ø¼¨¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢½êÄ¹¤Î»Å»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±¿Å¾Áàºî¤Ï¡¢Ãæ±ûÀ©¸æ¼¼¤Î±¿Å¾°÷¤äÈ¯ÅÅÈÉÄ¹¤é¸½¾ì¤ËÇ¤¤»¤Æ¤ª¤¯¹Í¤¨¤À¤Ã¤¿¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤Î¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥½¥³¥ó¤ÏÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò²¿²ó¤â³ÎÇ§¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¸½¾ì¤Î¾ðÊó¤ò¼«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤È·«¤êÊÖ¤·È¿¾Ê¤ÎÊÛ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¹¤¼è¤ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢µÈÅÄ¤Ï¡¢Ä´ºº¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¸¡»¡´±¤«¤é¡¢¥¤¥½¥³¥ó¤òÄä»ß¤·¤¿¸á¸å6»þ25Ê¬¤«¤éºÆµ¯Æ°¤µ¤»¤ë¸á¸å9»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¤Î3»þ´Ö¤¢¤Þ¤ê¡¢Ãæ±ûÀ©¸æ¼¼¤Ï¡¢¸¶»ÒÏ§ÎäµÑ¤Ë¼ê¤¬ÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ÌÈ¿ÌÅï¤ËÏ¢Íí¤äÁêÃÌ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤è¤µ¤½¤¦¤À¤Èµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µÈÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¸½¾ì¤«¤éSOS¤¬Íè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÃ²¤¡¢¡ÖSOS¤¬Íè¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¿Í¤ò¼êÇÛ¤¹¤ë¤Ê¤ê²¿¤é¤«¤Î¼ê¤òÂÇ¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡ÖÀ»ÆÁÂÀ»Ò¥·¥¹¥Æ¥à¡×
¥¤¥½¥³¥ó¤ÎÂÐ±þ¤ò½ä¤ë¾ðÊó¶¦Í¤Îºß¤êÊý¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢Ãæ±ûÀ©¸æ¼¼¤Ï¡¢º¤Æñ¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤ÇÊú¤¨¹þ¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÈ¿ÌÅï¤Ë¤â¤Ã¤È»Ù±ç¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤·¡¢ÌÈ¿ÌÅï¤Ï¡¢Ãæ±ûÀ©¸æ¼¼¤ò¸ÉÎ©¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¾ðÊó¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
³Î¤«¤Ë¡¢¸½¾ì¤Î±¿Å¾°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Âç¤¤ÊÍ¾¿Ì¤äÄÅÇÈ¤Ë·«¤êÊÖ¤·½±¤ï¤ì¡¢¹ÔÆ°¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¦¤¨¤Ë¡¢·×´ï¤ò¤¤¤Ã¤µ¤¤¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤°Å°Ç¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÌÈ¿ÌÅï¤È¤ÎÏ¢Íí¼êÃÊ¤Ï¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó1ËÜ¤À¤±¤È¤¤¤¦¶Ë¤á¤Æ¸·¤·¤¤´Ä¶¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤â¡¢ÅÅÏÃ¤ÏÌÈ¿ÌÅï¤ÎÈ¯ÅÅÈÉ¤ÎÉûÈÉÄ¹¤¬¼õ¤±¤Æ¡¢ÆâÍÆ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢±ßÂî¤Ë¤¤¤ëÈ¯ÅÅÈÉÄ¹¤Ë¸ýÆ¬¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤ËÆâÍÆ¤Ë±þ¤¸¤ÆÈ¯ÅÅÈÉÄ¹¤«¤é¸ýÆ¬¤Ç½êÄ¹¤ÎµÈÅÄ¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¤Ã¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó²ñµÄ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²ñµÄ¤Î»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¾ðÊó¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅÁ¸À¥²¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Åö½é¤Î¾ðÊó¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢´Ö¤ËÆþ¤ë¿Í´Ö¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢µÈÅÄ¤Þ¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦»ÅÁÈ¤ß¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÈ¿¾Ê¤«¤é»ö¸Î¸å¡¢ÅìµþÅÅÎÏ¤Ï¡¢Çðºê´¢±©¸¶È¯¤ÎÃæ±ûÀ©¸æ¼¼¤ÈÌÈ¿ÌÅï¤ÎÏ¢ÍíÊýË¡¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¶ÛµÞ»þ¤Ë¤Ï¡¢³Æ¹æµ¡¤ÎÅöÄ¾Ä¹¤Ï¡¢¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤ò¤Ä¤±¤¿·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò·Ò¤®¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢±¿Å¾°÷¤¿¤Á¤Ë»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹¡£°ìÊý¡¢ÌÈ¿ÌÅï¤Ë¤¤¤ë½êÄ¹¤ÎÀÊ¤Ë¤Ï¡¢³Æ¹æµ¡¤Î²ñÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤òÃÖ¤¡¢³Æ¹æµ¡¤ÎÃæ±ûÀ©¸æ¼¼¤Ç¤Î²ñÏÃ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÊ¹¤³¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ºÇÂç¤Ç7¤Ä¤¢¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹æµ¡¤Î¾õ¶·¤òÆ±»þ¤ËÊ¹¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¿·¤¿¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¡ÖÀ»ÆÁÂÀ»Ò¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤¹¤¬¤Ë¡¢³Æ¹æµ¡¤ÎºÙ¤«¤Ê²ñÏÃ¤Þ¤ÇÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¢¤ë¹æµ¡¤Ç°Û¾ï¤¬µ¯¤¤¿¾ì¹ç¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤Çµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Ãæ±ûÀ©¸æ¼¼¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹²½¤òËÉ¤°ÂÐºö¤È¸À¤¨¤ë¡£¤¿¤À¡¢Ê£¿ô¹æµ¡¤¬¥á¥ë¥È¥À¥¦¥ó¤·¤¿Ê¡ÅçÂè°ì¸¶È¯»ö¸Î¤Ç¤Ï¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎµÈÅÄ¤Ë¡¢1¹æµ¡¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢2¹æµ¡¤ä3¹æµ¡¤Ê¤ÉÂ¾¤Î¹æµ¡¤ÎÊó¹ð¤¬½¸Ãæ¤·´ÖÃÇ¤Ê¤¯ÂÐ±þ¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤È¸½¾ì¤¬¾ðÊó¶¦Í¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤´Ä¶¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¿·¤·¤¤ÅÁÃ£ÊýË¡¤Ç½½Ê¬¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¸¶È¯¤Î¶ÛµÞÂÐ±þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ãæ±ûÀ©¸æ¼¼¤ÈÌÈ¿ÌÅï¤Î´Ö¤Î¾ðÊó¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¡¢µÏ¿¤ÎÉ¬Í×À¤â¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó²ñµÄ¤¬»ö¸ÎÂÐ±þ¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¦¤¨¤ÇÂçÀÚ¤ÊµÏ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Ãæ±ûÀ©¸æ¼¼¤ÈÌÈ¿ÌÅï¤Î´Ö¤Î¾ðÊó¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤â¹Ò¶õµ¡¤Î¥Ü¥¤¥¹¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Î¤è¤¦¤ËµÏ¿¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¤â¤ÄÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
