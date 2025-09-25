息ができない独房に閉じ込められたイラン人女性…ついに倒れてしまった彼女に看守が言い放った「無慈悲な一言」

悪臭と恐怖に満ちたイランのエヴィーン刑務所。イランの首都テヘラン北部に位置し、主に政治犯・思想犯が収容される。そこで繰り返されるのは、看守による鞭打ち、性的虐待、そして囚人の昼夜の感覚を奪う「白い拷問」。囚人の中には、思想犯・政治犯として不実の罪で逮捕された女性たちも多い。

13回の逮捕と5回の有罪判決にも屈せずに「自由」を目指し闘い続け、獄中でノーベル平和賞を受賞したナルゲス・モハンマディによって明かされる、その非人道的な所業の実態とは…。

全世界で出版されている禁断のノンフィクション『白い拷問』（翻訳：星 薫子）より、一部抜粋・再編集してお届けする。

『白い拷問』連載第9回

『拘禁8日目で「両手足の感覚」が消えた…無実の罪で逮捕されたイラン人女性の身に起こった“異変”』より続く。

「刑務所の外で死ね」

ある日、私はトイレから出て自分の独房に戻るところで、突然倒れてしまった。あの暴力的な医師が注射器を看守に渡し、「やれ」と言った。しかし看守は責任を負えないと答え、「看護師にやるように頼めよ」と言った。看護師はすぐさまそうした。

こんな医師や看護師を、そして薬を打たれ続ける状況を、ほんのわずかでも信用できるだろうか？ 彼らが互いを全く信用していないのが明らかなのに、他に頼る者もない、病に苦しむ囚人は、まともな医療を期待できるのか？

男ふたりは看護師が私に注射をするのを見下ろしていた。医師は患者の命を救う誓いを立てているものだが、この男は大声で「ミズ・モハンマディ、死ね。だが刑務所の外で死ね」と言った。「あんたが死のうがどうでも良いが、ザハラ・カゼミ（イラン系カナダ人写真家。イランで逮捕され、苛烈な拷問の末に2003年に死亡）のときみたいに、大騒ぎを起こして体制を煩わせるな」

呼吸できない

私は床に仰向けになったまま、言葉もなく医師を見つめていた。こんな人物が医師だとは何かの間違いだと思った。いまでも、独房と医務室で起きたすべてのことが間違っていたと思う。エヴィーン刑務所の医務室と尋問官は、私がドクター・ハッサン・ゴゴル--私の婦人科医--や他の外部の医師とやり取りした手紙を通じて、私の血液検査の結果を知っていたはずで、出産時に私が肺塞栓症を起こしたことも当然分かっていただろう。

この症状のせいでアリとキアナは妊娠8ヵ月にも満たない未熟児で生まれ、私は奇跡的に生還した。産後のレントゲンで両方の肺がひどい損傷を受けていることが分かり、私はヘパリンとワーファリンを2年間処方されていた。

主治医は、閉めきった、空気のよどんだ、換気の乏しい場所に私を拘禁するべきではないと手紙を書いていたが、少しも顧みられることはなかった。独房では普通に呼吸することも難しく、胸のあたりがいつも痛かった。

あまりに息が吸えないので、独房のドアの隙間に鼻と口を押し当て、酸素を取り込もうとした。独房のなかでは普通の呼吸ができない。ある日、床に横になって寝ている最中に、息が吸えなくなった。看守が入ってきて、私をトイレの後ろにある小さな中庭に連れて行った。

そこはガラス張りの天井だった。私は繰り返し、主治医に問い合わせてくれるよう頼んだが、却下された。刑務所には刑務所の医師がいるから、というのが彼らの言い分だった。確かに医師はいたが、その振る舞いは暴力的な尋問官のそれと何ら変わらなかった。

翻訳：星 薫子

『独房に閉じ込められた囚人は「自分の誕生日を壁に掘って祝う」…不実の罪で逮捕されたイラン人女性が見つけた「同朋たちの跡」』へ続く。

【つづきを読む】独房に閉じ込められた囚人は「自分の誕生日を壁に掘って祝う」…不実の罪で逮捕されたイラン人女性が見つけた「同朋たちの跡」