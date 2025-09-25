「もし母親を施設に入れなかったら私は破産していた」…母が認知症になって初めて気づいた、介護施設の素晴らしさ

おしゃれに老いる、素敵に老いる、小さくて快適な暮らしのための、スッキリする断捨離。ところでお金は？ 住まいは？ 親の介護は？ お墓はどうしよう？

意味のない非常ボタン

「当時、母はミュンヘンのプロテスタント系の『ヨハネ騎士修道会』（Johanniter）から、『ネックレス型の非常用ボタン』を渡されていたの。家の中で倒れても、ボタンを押せばすぐに外部の介護サービスの職員とつながることができるものよ。でも、やっぱり認知症の人には意味がないのよね。まず首からかけるのを忘れるし、家の中のどこかに置いてきてしまうし、非常用ボタンの存在自体も忘れちゃうから。当時小学生だった息子はとてもイタズラが好きでね。よくおばあちゃんの家に遊びに行って、非常用ボタンを押しては『介護サービスの人とお話しする』のを繰り返していたのよ！ まあ困ったもんだけど、今となったら笑い話ね。必要な人からはほったらかしにされ、健康な子どもには好かれちゃう非常用ボタンって、いったい……」

ちなみにこの非常用ボタンはドイツ赤十字社（Rotes Kreuz）やカトリック系のマルタ騎士団（Malteser）やカリタス（Caritas）など、いろいろなところで貸し出されていて、宗派に関係なく借りることができます。料金は月に25ユーロ程度ですが、保険適用で実質無料。今は「腕時計型」も選ぶことができます。

その後、アンナさんの母親は認知症が進み、転倒して腕を折ってしまいました。

「骨折を治すのが先ということで、専門病院の二人部屋に入院したの。相部屋の女性は、脳梗塞の後遺症で言葉が出てこないから無言なんだけど、思考ははっきりしていて、いつも読書をしている人だった。そして母は明るい性格でよくしゃべる人だったから話してばかり。『私の入れ歯はどこにいったかしら？』とか『私のメガネは？』とか母が大きな声を出して探し物をするたびに、脳梗塞の女性が無言のまま、ある方向を指すの。必ず、指差したところに入れ歯やらメガネやらが置いてあるのよね。お見舞いに行くたびに、面白くて笑っちゃった。だって、そうじゃない？ 『頭ははっきりしているけど話せない女性』と『頭は認知症だけど明るくよくペラペラとしゃべる老人』。ちょっとコントみたいで笑ったわ」

アンナさんは心身共にタフで明るい女性です。インタビューも深刻な内容なのに、笑いながらユーモアを交えて語っています。辛い状況の時ほど、あえて「笑える」面を見つけるようにして、実際に笑ってしまう。これがアンナさんのタフさの秘訣かもしれません。

入院して認知症が悪化

母親が骨折で入院したこの病院はリハビリもできる老人病院（Geriatrische Rehaklinik）ではなく、いわゆる短期介護（ショートステイ）用のクリニックでした。

「この短期入院で母の認知症は悪化したの」とアンナさんは語ります。慢性的な人手不足で一人ひとりに合った対応やリハビリ的なことをあまりしてくれず、4週間、母親はほとんど「寝ているだけ」だったといいます。そのため身体の機能はさらに衰え、退院後には新たな対策を考えなければなりませんでした。母親の住む集合住宅にはエレベーターがありません。いよいよ自宅での一人暮らしがままならなくなってきたのです。

「母親をどうするか問題」が現実となった時、アンナさんはまず、「母を自分の家に引き取る」ことを考えました。母親への愛情が深く、子どもの頃は漠然と「いつかお母さんが歳を取ったら、私が家で面倒を見る」と思っていたからです。

当時、アンナさんは家を買って5年ちょっと。ミュンヘンの街中の便利なエリアにある一軒家ですが、建物自体は古く「バリアフリー」に対応していません。夫婦や子どもたちの生活の場は2階、そして1階には玄関を入ってすぐに大きなリビングがあります。

「車椅子になることを考えると、『母のベッドを1階のリビングに置く』しかないのよね。ただそうすると、何せリビングだし、玄関も近いし、母親のプライバシーが全くなくなってしまう。それに1階のトイレは狭くて、車椅子では入れない。母親のトイレのたびに誰かが抱きかかえていくのは現実的ではないし、それが大きなネックだった」

家族がケアするのはほぼ不可能

アンナさんは振り返り、こう続けます。

「家のリフォームも考えたわ。でも仮にバリアフリーにしたとして、誰かが家にいて24時間、面倒を見なきゃいけないことになる。私は医者だけど小児科医だから、毎日の介護の細かいことはやっぱり現実としてわかっていなかったのよね。

介護士って、やっぱりすごい。プロとして勉強して、たとえば『高齢者がベッドの上に寝たままシーツを替える方法』なんかをちゃんとわかっているのよ。でも素人だと、困り果ててしまう。『床ずれしないように、定期的に寝返りを打たせる』のも大変過ぎる。家族とはいえノイローゼになってしまうわよね」

アンナさんは「認知症の人を『家族』がケアするのはほぼ不可能」と実感します。何ヵ月か前までは、「親を施設に入れるなんてかわいそう」と考えていた自分が「あまりにもナイーヴで恥ずかしくなった」と言います。

「だけど早く気がつけてよかったわ。私は夢だった小児科医になれたのに、母を自宅に引き取ったとしたら、仕事をやめることになる。そうしたら家のローンは払えなくなるし、結局『自宅介護＝家を手放すこと』というのが現実なのよね。母は大好きだけれど、もし施設に入れなかったら、経済的に破綻していたと思う」

アンナさんが医師になったことを、誰よりも喜んでくれたのは母親でした。豊かとはいえない集合住宅で育ったアンナさんが「お金を蓄え、一軒家を買った」ことも誇りに思っていました。それを自分のためにすべて手放すことを、母親は望んでいなかったはずです。

