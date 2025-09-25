【しまむらのモノトーン】が大人にドンピシャ！ パトで探したい♡「ビスチェ & ベスト」
季節の変わり目。いつものアイテムにオンするだけで、秋っぽさを取り入れられたらうれしいところ。そんな願いに応えてくれそうなのが【しまむら】の「ビスチェ & ベスト」 です。シンプルコーデに重ねるだけで一気にコーデが華やかに。今回は大人女性にぴったりの、かわいさと落ち着きを兼ね備えた、モノトーンのビスチェ & ベストをご紹介します。
高見えコード刺繍の「ビスチェ」
【しまむら】「シシュウリボンビスチェ」\1,089（税込）
立体的なコード刺繍が高見えしそうなビスチェ。シンプルなTシャツにレイヤードするだけでコーデがぐっとオシャレになりそうです。下のリボンは調節可能なので、ウエストをキュッと絞ればスタイルアップも叶いそう。華やかながらも落ち着いた色味で、幅広いアイテムに合わせられそうです。
品よくまとまる「シャーリングベスト」
【しまむら】「JQDシャーリングベスト」\1,089（税込）
トレンド感のあるシャーリングのベスト。表情のある生地と袖のフリルがフェミニンな印象です。Vネックで顔周りをすっきり見せてくれそう。黒のインナーとスカートに合わせれば大人っぽくまとまりそうです。単調に見えがちなモノトーンコーデを華やかにしてくれそうな優秀なアイテムです。
大人のガーリースタイルに「チェックビスチェ」
【しまむら】「チェックビスチェ」\1,089（税込）
秋らしいチェックのビスチェ。モノトーンで大人にも馴染みそうな程よい可愛らしさです。フリルがコーデをガーリーにまとめてくれそう。シンプルなTシャツとパンツに合わせればぐっとオシャレに。ウエストがキュッと引き締まったデザインなので太めパンツに合わせても、メリハリがつきそう。
「シャギージレ」で一気に秋ムード
【しまむら】「SHシャギージレ」\979（税込）
シャギー素材が秋らしいジレ。繊細な素材に揺れる毛足がかわいらしいです。ほんのり透け感があるので今すぐ着られそう。いつものTシャツに重ねれば、季節感を手軽に取り入れられそうです。スポーティなパンツと合わせればきれいめカジュアルスタイルに。大人っぽくまとまりそうなジレはぜひ今の時期に持っておきたい一枚です。
※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。
※こちらの記事では@aiaimama.v.v.v様、@minamii.__様、@marino12131様のInstagram投稿をご紹介しております。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：M.yabu