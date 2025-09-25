大黒摩季が10月1日、制作中のニューアルバム『55 RED』収録予定曲より「カカオ de サルサ」「SHINE ON ME」を同時先行配信リリースすることが発表となった。

この2曲は、現在開催中の全国ツアー＜MAKI OHGURO LIVE TOUR 2025 -55 RED-＞で既に披露されているもの。配信中の「Mira mira mira」を含め、アルバムのCDパッケージリリースを前に3曲が先行配信で届けられる。

「カカオ de サルサ」は、カカオに含まれる健康成分“カカオポリフェノール”に注目し、(株)明治の“チョコレート効果”とコラボするなど、カカオ啓蒙ために作られた作品だ。サルサの軽快なリズムに乗って“カカオ誕生のストーリー”が歌われるほか、続編も用意されているという。

ライブでは、オルケスタ・デ・ラ・ルスのパーカッションメンバーをサポートに、キッズ・ダンサーやカールおじさんが登場し、振り付けダンスとともにラテンコーナーを盛り上げている。オフィシャルYouTubeチャンネルには振り付けビデオも公開中だ。

一方の「SHINE ON ME☆」は、“ココロとカラダの美と健康と豊かさ”の真の調和を追求し続けるDstyle groupのオリジナルソングとして制作されたもの。毎年9月に開催されている同社のイベント＜夢ステージ＞ですでに披露されている。

こちらも全国ツアー＜55 RED＞のステージ後半に披露されて、会場のボルテージを上げているナンバーだ。忙しい日常の中で、自信を失い、孤独を感じることがあったとしても、“涙を光に変えて、自分を信じ前進し続け、華やかに輝いて！”と女性を鼓舞する歌詞が、’80年代を感じさせるダンサブルなビートに乗せて歌われる。

■先行配信「カカオ de サルサ 〜 episodeI☆カカオの起源 〜」

2025年10月1日(水)配信開始

Pre-add/Pre-save(配信予約)

https://ohguromaki.lnk.to/cacaodesalsa_episode1

1 カカオ de サルサ 〜 episodeI☆カカオの起源 〜

2 カカオ de サルサ 〜 episodeI☆カカオの起源 〜 Maki’s Vocal(-1)Karaoke

3 カカオ de サルサ 〜 episodeI☆カカオの起源 〜 -Instrumental-

■先行配信「SHINE ON ME☆」

2025年10月1日(水)配信開始

Pre-add/Pre-save(配信予約)

https://ohguromaki.lnk.to/shineonme

1 SHINE ON ME☆

2 SHINE ON ME☆ Maki’s Vocal(-1)Karaoke

3 SHINE ON ME☆ -Instrumental-

■アルバム『55 RED』

※2025年秋リリース予定

■＜大黒摩季 LIVE TOUR 2025 -55 RED-＞

08月28日(木) 北海道・函館市民会館 大ホール

08月30日(土) 北海道・札幌文化芸術劇場hitaru

09月14日(日) 福岡・福岡サンパレス ホテル＆ホール

09月15日(祝/月) 大分・iichikoグランシアタ

09月19日(金) 宮城・トークネットホール仙台 (仙台市民会館)大ホール

09月23日(祝/火) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

09月26日(金) 山口・KDDI維新ホール メインホール

09月27日(土) 広島・ふくやま芸術文化ホール リーデンローズ 大ホール

10月03日(金) 新潟・新潟県民会館 大ホール

10月04日(土) 群馬・メガネのイタガキ文化ホール伊勢崎

10月12日(日) 長崎・HAPPINESS ARENA (ハピネスアリーナ)

10月13日(祝/月) 熊本・熊本城ホール メインホール

11月01日(土) 大阪・東京建物 Brillia HALL 箕面 大ホール

11月03日(祝/月) 和歌山・和歌山県民文化会館 大ホール

11月07日(金) 石川・金沢・本多の森 北電ホール

11月09日(日) 兵庫・神戸国際会館 こくさいホール

11月16日(日) 東京・東京国際フォーラム

