食物アレルギーとの併発が多い、乳児アトピー性皮膚炎とぜんそく、アレルギー性鼻炎をコントロールするには

乳児アトピー性皮膚炎

乳児アトピー性皮膚炎を合併している場合、原因食物を除去するだけでは不十分です。

乳児アトピー性皮膚炎は強いかゆみをともない、乳幼児にとってつらい症状です。乳児アトピー性皮膚炎で、通常の治療ではなかなか改善しない場合には、食物が関与しているかどうかを見極めることも必要です。

食物アレルギーを合併している場合には、原因食物の除去だけでなく、乳児アトピー性皮膚炎の治療もしっかりおこないます。

■バリア機能の回復を

乳児アトピー性皮膚炎は、皮膚のバリア機能異常をともなっている可能性があります。湿疹がある場合には、炎症を抑え、皮膚のバリア機能を回復させる必要があります。

■離乳食のスタート前に

離乳食を始めるまでに、乳児アトピー性皮膚炎を治療しておきます。なかなか治らない場合、食物の関与を調べましょう。

×離乳食離乳食を始める時期を遅らせる

×疑わしい食物を除去して始める

■乳児アトピー性皮膚炎の治療 保湿剤＋ステロイド外用療法

ワセリンなどの保湿剤をしっかり塗って、皮膚から水分が蒸発するのを防ぐ

↓

乳幼児でも、炎症を抑えるためにステロイドの塗り薬を使う。ステロイドは作用の強さによって「最強」から「弱い」の５段階に分けられる。症状の程度や症状が出ている部位に応じて使い分ける

・よくない薬物療法の例

×非ステロイド外用薬だけで治療→接触皮膚炎を起こすおそれ

×市販のかゆみ止めを塗っている→接触皮膚炎を起こすおそれ

×食物アレルギーの検査をせず、処方された抗アレルギー薬を漫然と飲ませている

×抗ヒスタミン薬の内服で、かゆみを抑えるだけ→湿疹を改善しなければ、かゆみはとれない

ぜんそくとアレルギー性鼻炎の管理も必要

食物アレルギーの重症化を防ぐには、日ごろから、ぜんそくやアレルギー性鼻炎など、他のアレルギー症状が出にくいようにコントロールしておくことが必要です。

実際、アナフィラキシーを起こした人の８割程度にぜんそくがあると報告されています。ぜんそくのコントロールが不十分な状態でアナフィラキシーが起きると、重症化し、命にかかわる事態を引き起こすことにもなりかねません。

アレルギー性鼻炎だけという場合も、鼻づまりが続くと気道の状態が悪化しがちなので、無症状にしておくことが必要です。

■重症化の要因に

アナフィラキシーを重症化させる大きな要因になるのが、ぜんそくの合併です。アレルギー性鼻炎による鼻づまりも、呼吸器症状を悪化させる原因になります。

■注意するところ

食物アレルギー以外のアレルギー疾患は、薬物療法で症状を抑えながら生活改善をはかるのが基本です。

・薬をきちんと使ってコントロール

ぜんそくは、気管支拡張薬など、起きてしまった発作を止めるための薬だけでなく、吸入ステロイド薬など、発作を予防するための薬を日常的に使い続けることが必要です。

アレルギー性鼻炎については、抗ヒスタミン薬などを使いながら、症状が出ないようにしておきましょう。

※アレルギー性鼻炎の解消は免疫療法も有効

免疫療法（減感作療法）はスギ花粉やハウスダストなど、鼻炎症状を引き起こす物質が含まれたエキスを定期的に投与し、体を慣らしていく治療法です。舌下投与と注射による皮下投与があります。

■アレルゲンを減らす

アレルギー反応を引き起こす原因物質として、重要なのが室内のダニ。ダニが多い環境は、あらゆるアレルギー疾患の症状を悪化させます。また、スギなどの花粉による鼻炎症状には、外出時にマスク、メガネ、帽子を着用するなどで対応します。

※室内環境を改善するポイント

●こまめな掃除でホコリをためない

ホコリ（ハウスダスト）はダニを増やす温床。空調機器自体の掃除も必要

●部屋に物を置きすぎない

物にあふれた部屋は、掃除をしてもとりきれないホコリがたまりやすい

●湿度を上げすぎない

こまめな換気で湿度を下げるとダニが減る。冬場は加湿器の使いすぎにも注意

●ペットの室内飼いは慎重に

抜け毛やフケなどがアレルゲンになったり、ダニを増やす原因になったりする

■十分な睡眠をとる

早寝早起きで生活リズムを整えましょう。睡眠不足は子どもの発育を妨げる要因にもなります。

■かぜの予防

かぜをひくとぜんそく発作が起こりやすくなり、鼻炎症状も悪化しがちです。うがい、手洗いがかぜ予防の基本。生活リズムの乱れにも注意しましょう。

■ストレスをためない

心身のストレスは症状を悪化させます。子どもにも「息抜き」の時間が必要です。

■体力をつける

体を動かす習慣をつけることも、長い目でみれば症状の改善につながります。ただし、無理は禁物。症状が悪化するほどの運動は避けるようにします。

