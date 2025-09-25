田辺桃子×横田真悠×林芽亜里トリプル主演『推しの殺人』、主題歌は由薫の書き下ろし楽曲に決定
田辺桃子、横田真悠、林芽亜里がトリプル主演する10月2日スタートのドラマ『推しの殺人』（読売テレビ・日本テレビ系／毎週木曜23時59分）の主題歌に、由薫の書き下ろし楽曲「The rose」が決定。また、第2弾となる本編映像も解禁された。
【写真】『推しの殺人』トリプル主演を務める田辺桃子＆横田真悠＆林芽亜里
本作は、2024年「このミステリーがすごい！」大賞文庫グランプリを受賞した作家・遠藤かたるによる本格クライムノベルにオリジナル要素も加えたスリリングサスペンス。
主人公は、大阪で活動する問題山積みの3人組アイドル「ベイビー★スターライト」のメンバーたち。彼女たちは“殺人”という罪を犯してしまうが、それを隠蔽してステージに立ち続けようと誓う。次々と襲うピンチ、それぞれが抱える壮絶な過去、そして「未解決連続殺人事件」にも巻き込まれていく…。彼女たちに待ち受けるのは栄光か破滅か？
本作の主題歌を担当するのは、シンガーソングライターの由薫。2023年にリリースした「星月夜」がデジタル総再生数4億回を突破し、2年連続でアメリカ・テキサス州オースティンで開催された世界最大級の複合イベント「SXSW Music Festival」に出演するなど、国内外で活躍を続ける注目のアーティストだ。
由薫が原作小説とドラマ脚本を読み込み、書き下ろした「The rose」は、「“美しさ”とはどういうものか？」をテーマに制作された。静かでエモーショナルな歌声が印象的に響くバラードとなっている。あす9月26日、由薫のレギュラーラジオ番組であるBAYFM『由薫のFRIDAY NIGHT DIVER』にてフルサイズ音源が初解禁される。
由薫は楽曲制作の経緯について、「『推しの殺人』の原作や脚本を読んで、考えさせられたのは、『美しい』とはどういうことなのかということでした。私は、綺麗ではなくても、愛するものや守りたいもののためにボロボロになれるという美しさが、混沌とした世界の中には確かにあるなというふうに思いました。それは、生きる希望だと思います。『The rose』ぜひとも受け取っていただきたいです」とコメントした。
主演を務める田辺は「儚さと優しさが詰まっていて、ルイたち3人の姿にぴったりだと思いました。真っ直ぐで切なくも力強い歌詞と曲調がふと泣きそうになるくらい、とっても素敵です」、横田は「この作品をより一層、色鮮やかに色づけてくれる曲になっていて、私もより一層頑張ろうと思いました」、林は「聞いた瞬間にこのドラマにぴったりな主題歌だ！と感じました。この曲とともにドラマを盛り上げられるよう努めさせていただきます！」と、それぞれコメントを寄せた。
さらに、初出し本編映像も盛りだくさんの第2弾PRスポットも解禁に。TVer、番組公式SNS（X、インスタグラム）で公開され、木曜23時59分放送の番組内でも放送される。
ドラマ『推しの殺人』は、読売テレビ・日本テレビ系にて10月2日より毎週木曜23時59分放送。
※由薫とキャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■由薫
「The rose」という楽曲を作る中で、自分自身の中にあった、トゲトゲとした静かな怒りのような気持ちと向き合うチャンスをいただいたなと思います。現代の社会に確かにある理不尽の中で、私たちはどういう生き方を選ぶべきなのか。
『推しの殺人』の原作や脚本を読んで、考えさせられたのは、「美しい」とはどういうことなのかということでした。私は、綺麗ではなくても、愛するものや守りたいもののためにボロボロになれるという美しさが、混沌とした世界の中には確かにあるなというふうに思いました。それは、生きる希望だと思います。「The rose」ぜひとも受け取っていただきたいです。
■田辺桃子
元々、由薫さんの歌声が大好きで、今回主題歌を担当してくださると聞いた時は本当に嬉しかったです。曲冒頭のスローメロディから始まる部分が、儚さと優しさが詰まっていて、ルイたち3人の姿にぴったりだと思いました。真っ直ぐで切なくも力強い歌詞と曲調がふと泣きそうになるくらい、とっても素敵です。
■横田真悠
『推しの殺人』の主題歌を由薫さんに歌って頂けることを嬉しく思っています。この作品をより一層、色鮮やかに色づけてくれる曲になっていて、私もより一層頑張ろうと思いました。
■林芽亜里
静かに始まるイントロがこの物語がどう進むのか分からない不安定さを表しているような気がしましたし、壮大なメロディーがこのドラマの世界観とリンクしていて、聴いた瞬間にこのドラマにぴったりな主題歌だ！と感じました。とても素敵な歌声で、私自身もお気に入りの1曲になったので、この曲とともにドラマを盛り上げられるよう努めさせていただきます！
■中山喬詞プロデューサー
傷だらけで、泥だらけで、どれだけ無様になってもステージに立ち続ける主人公たち。どん底から人生を大逆転させたいと這いつくばって立ち上がろうとする主人公たち。そんな力強さ、儚さを見事な薔薇で表現していただきました。鋭い棘のように胸に刺さり、じんわりと心に沁みわたる楽曲です。素晴らしい彩りを与えてくれる主題歌をドラマとともにお楽しみください！
