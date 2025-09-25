日本思想史最大のスーパースター「空海」の知られざる世界…折口信夫、鈴木大拙、井筒俊彦も注目した東洋哲学の体現者

「空海」とは何者なのか――日本思想史最大のオリジネーターにしてスーパースター・空海の思想に迫る、560ページにもわたる大著『空海』が話題を呼び、重版が決定しました。本書の成り立ちについて綴られた「後記」を特別にお届けします（※ウェブ転載にあたり、再編集しています）。

後記

本書『空海』を構成する序章「即身」から第十章「天籟」まで、そのすべては、雑誌『群像』の2021年1月号、4月号、7月号、10月号、2022年1月号、4月号、7月号、10月号、2023年1月号、5月号、7月号、10月号、2024年1月号、4月号、7月号と合計15回にわたって連載された。単行本化にあたって、連載時の誤りをできる限り正すとともに、数箇所に加筆した。特に序章、第4章、第9章に多い。

（……）

簡単に、なぜいま批評として「空海」を主題とした一冊の書物を書き進めていったのか、「はじめに」とは異なった、極私的な理由について記しておきたい。私はこれまで折口信夫、鈴木大拙、井筒俊彦について書物をまとめ、世に問うていた。神道、仏教、一神教を現代的な思想と表現の問題として深めていった特異な著述家たちである。いずれも、そのスケールの大きさと破格の表現によって熱烈な称讃を浴びるかと思えば、激烈な批判を投げかけられてもいた。その折口、大拙、井筒が皆、空海に対して大きな関心を抱いていたのである。

折口信夫は、結局は完成することができなかった最後の小説、『死者の書』の続篇として、高野山奥之院に眠る死者、空海を重要な登場人物とした物語を書き上げる構想を抱いていた。その断片が活字化されている。折口の言語論にも、空海と同様、サンスクリット文法からの影響は大きい。アメリカに生まれ、鈴木大拙の配偶者となったビアトリス・アースキン・レーンはチベット密教を源泉とする新たな世界宗教、神智学を信奉するとともに、大拙を追って日本にやってくると、自身の研究と実践の対象として、真言密教を選んだ。大拙の禅とビアトリスの密教は一つに重なり合うものであった。私には、そう思われた。

折口信夫と直接の関係を結び（折口の講義を実際に受けていた）、鈴木大拙と間接的な関係を結んだ（ともにカール・グスタフ・ユングとルドルフ・オットーを創設メンバーとするエラノス会議に招かれた）、井筒俊彦は遺著として「『大乗起信論』の哲学」とサブタイトルを付した『意識の形而上学』を刊行し、司馬遼太郎との生涯最後の対話のなかで、空海についての興味と関心を吐露している。井筒は、ギリシアとイランから日本にまでおよぶ「東洋哲学」を体現する偉大な一人の理論家にして実践者として、空海を位置づけ直そうとしていた。空海は、井筒にとって最後の主題であった。

そしてまた、連載完結から単行本の作業を進めようとしていたまさにそのとき、父を亡くした。父の菩提寺は、空海の後、真言密教のなかに浄土の教えを取り入れ、一つに総合しようとした覚鑁、弘法大師に対する興教大師を始祖とする新義真言宗に属する寺院であった。父の葬儀を取り仕切りながら、幼年期からこれまで何度か体験した、儀式性に満ちた真言の浄土、「密厳浄土」がいまここに実現するという現場を再体験することができた。

私が空海を論じることは偶然ではなく、必然であった。しかし、そこには一つの困難も存在した。語学の問題である。空海の営為を十全に理解し、論じるためにはサンスクリットと漢語の知識は必要不可欠である。いずれの言語もここ数年の間、学習は続けてはいるのだが、マスターしたと述べるのにはほど遠い、ほとんど初学者に近い状況である。本文中、初歩的な誤りをいまだに見逃している恐れも多々ある。識者の方々からのご指摘とご批判を、真摯にお待ちしたいと思っている。

空海は、本当に巨大な対象であった。書き進める度に新たな発見があった。その発見を、各章執筆の際に随時入れていったため、前提となる議論が繰り返されているところがある。書くこと、読むことの勢いを殺したくなかったため、加筆箇所以外は、連載時の構成を、あえてそのままにしている。ややくどいと感じられるところもあろうかと思うが、ぜひとも、書くことと読むことのダイナミズムを感じ取っていただければと思っている。

本書は、批評家としての私の根源に立ち返り、そこから彼方へと抜け出ていくための新たな挑戦となった。ここまで私を支えてくれた方々に深く感謝申し上げたい。

つづく「これを読めば「空海」のすべてがわかる！没後1250年、日本文学の「源」にして「宇宙」をも語る宗教家の全貌に迫る」では、本書の「はじめに」をお読みいただけます。

トップ画像：by James Blake Wiener（https://www.worldhistory.org/image/6632/kukai-silk-portrait/）

【つづきを読む】これを読めば「空海」のすべてがわかる！没後1250年、日本文学の「源」にして「宇宙」をも語る宗教家の全貌に迫る