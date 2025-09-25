ÂçÉÔ¿¶¤Î¥É·³106²¯±ßÃË¥¹¥³¥Ã¥È¡¡Å¨Áª¼ê¤¹¤éµ¿Ìä¤ÎÇÛµå¡Ö¤Ê¤¼Åê¤²¤Ê¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
Å¨ÃÏ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï23Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢6²ó5°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢8Ã¥»°¿¶¤ÈÎÏÅê¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¥Á¡¼¥à¤Ï9²ó¤Ë4-5¤Ç¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¡£9²ó¤Ë¥µ¥è¥Ê¥é¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÍá¤Ó¤¿¥¿¥Ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥ÈÅê¼ê¤Ë¤Ï¡¢Å¨Áª¼ê¤âµ¿Ìä¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»100»î¹çÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢3²ó¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼ÊÖ¤·¤òº¸¼ê¤Ë¼õ¤±¤ë¤âÂç»ö¤Ë»ê¤é¤º¡£¤½¤Î¸å¡¢»°¿¶¤Î»³¤òÃÛ¤¡¢6²ó91µå¤òÅê¤²¡¢5°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢8Ã¥»°¿¶Ìµ»Íµå¤Î¹¥Åê¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤¬´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£4-3¤Î9²ó¤Ë5ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿¥¹¥³¥Ã¥È¤¬2¸Ä¤Î»Í»àµå¤ÇÁö¼Ô¤ò½Ð¤¹¤È¡¢µ¾Èô¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¡¢ºÇ¸å¤Ï¥ì¥Õ¥È¤Ø¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÅ¬»þÂÇ¤òµö¤·¤Æ¤Þ¤µ¤«¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ê¥¾¥Ê½£ÃÏ¸µ»æ¡Ö¥¢¥ê¥¾¥Ê¡¦¥ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡×¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö¥Ø¥é¥ë¥É¡¦¥Ú¥ë¥É¥â¤¬¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÂçµÕÅ¾¾¡Íø¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Çµ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¼ì·®¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥Ú¥ë¥É¥â¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÂª¤¨¤¿¥Ú¥ë¥É¥â¤Ï¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà¤Ï¤¤¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼¤â¤Ã¤ÈÅê¤²¤Ê¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£¥ª¥Õ¡¢4Ç¯7200Ëü¥É¥ë¡ÊÌó106²¯6000Ëü±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Æþ¤ê¤·¡¢³«Ëë¤«¤é¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¥¹¥³¥Ã¥È¡£ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£ÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥È¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡×¤Î»î¹ç¸åÈÖÁÈ¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Î°Ï¤ß¼èºà¤ÎÍÍ»Ò¤òÃæ·Ñ¤·¤¿¡£¥¹¥³¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà¤Ï¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ËÍê¤ê²á¤®¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÍ¸ú¤À¤È»×¤¨¤ëÂ®µå¤ÇÁê¼ê¤Ë¶¼°Ò¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÇÛµå¤¬Í½Â¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Ú¥ë¥É¥â¤Ë¤â¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÅê¤²¤Æ¡¢¥µ¥è¥Ê¥é¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÍîÃÀ¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë