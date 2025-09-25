自称“料理上手”な井上清華アナ「鍋のシメはおなかいっぱいで難しい…と思いきや」

フジテレビの井上清華アナ（30歳）が、9月25日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。“鍋のシメ”について語った。



この日、24日に都内で行われたミツカンの鍋つゆ新商品「鍋THE WORLD」新CM発表会に登壇した俳優・高橋文哉（24歳）の話題を伝える中で、“鍋のシメ”について高橋は「シメをメインとしてますね」というほど、大事に考えていると語る。ただ、インタビュアーを務めた小山内鈴奈アナ（29歳）は、鍋を食べ過ぎておなかいっぱいになってしまい、シメにはたどり着けないとも。



そんなインタビュー映像が流れたあと、小山内アナから「自称“料理上手”な井上さん、井上さんはちゃんとシメまで行きますか？」と質問が出る。



これに井上アナは「私も同じく、ちょっとやっぱりおなかいっぱいになって難しいなって…と、思いきや、私はちゃんと翌朝まで持ち越してでも食べますから」とドヤ顔。小山内アナは「さすがですね…」と唸った。