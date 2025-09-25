「シメをメインとしてますね」高橋文哉の“こだわりの鍋ルール”
俳優の高橋文哉（24歳）が、9月25日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。“こだわりの鍋ルール”を語った。
24日に都内で行われたミツカンの鍋つゆ新商品「鍋THE WORLD」新CM発表会に登壇した高橋が、番組のインタビューに対応。
“こだわりの鍋ルール”を聞かれると、高橋は「シメをメインとしてますね」と答え、「鍋は鍋でもちろん楽しむんですけど、シメまで考えながら具材を選ぶ。きょうはご飯なのか。だから食べ終わって『きょうのシメ、何にする？』がないです、僕の鍋は。その楽しみは奪います」と語る。
インタビュアーを務めた小山内鈴奈アナ（29歳）が、「私は、鍋を食べ過ぎてシメに行くまでにちょっと…（おなかいっぱいになる）」と話すと、高橋は「ダメです。ダメダメ。一番もったいない」とダメ出し。
高橋は「やっぱスープがすごく美味しいんですよ。シメをすることで全部（のエキス）を吸ったものを体内に入れることができるっていうのは、シメでしかできないので。（食べられる量を）計算して欲しいです。個人で。おなかいっぱいでも我慢して食べて欲しい」と語った。
