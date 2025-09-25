整数の誕生からガロア理論まで。数学を築いた「一般化して考える」という発想

人類はどのように数をかぞえ始めたのか

いろいろな物の個数をイチ、ニ、サン、シ、…と数える自然数1, 2, 3, 4, …の起源を考えると、紀元前1万5000年〜紀元前1万年頃の旧石器時代の近東（北アフリカの地中海沿岸部、東アラブ地域、小アジア、バルカン半島など）に、動物の骨に何本かの線を切り込んだ「タリー」と呼ばれるものがあった。

それらの切り込みは、特定の「具体的事物」に関係していると考えられている。1日1日の太陰暦を1つ1つの切り込みにしていたとする仮説がある。

紀元前8000年頃から始まる新石器時代の近東では、円錐形、球形、円盤形、円筒形などの形をした小さな粘土製品の「トークン」というものがあった。壺に入った油は卵型のトークンで数え、小単位の穀物は円錐形のトークンで数える、というように物品それぞれに応じた特定のトークンがあった。

そして、1壺の油は卵型トークン1個で、2壺の油は卵型トークン2個で、3壺の油は卵型トークン3個でというように、1つ1つの物品に対応させる関係に基づいて使われていた。ここで注意する点は、その頃は現在の1,2,3, …のような数はまだなかったのである。

トークンは、紀元前8000年頃から紀元前3000年頃まで途切れることなく使われていたようである。

「ひとつがいの雉(きじ)も2日も、ともに2という数の実例であることを発見するには長い年月を要したのである」というバートランド・ラッセルの言葉にもあるが、具体的な物品それぞれに応じたトークンによる数の概念が発展し、具体的な物品にはよらない数の概念が確立するまでには長い年月を要した。

ようするに、トークンが自然数の概念に「一般化」されることが整数の誕生であり、そのきっかけは次の出来事である。

整数の誕生とトークン

イラクのウルク出土における紀元前3000年頃の粘土版に、5を意味する5つの楔(くさび)形の押印記号と羊を表す絵文字の両方が記されているものが見つかっている。これは5匹の羊を意味するが、数の概念が個々の物品の概念から分かれたことを示している。

さらに、以前は穀物の量を表していた押印記号に新たに数の意味をもたせて、抽象的な数字が誕生したのである。

入試答案にあった不思議な間違い

大学教員人生で多くの記述式入試答案を採点してきたが、不思議に思う間違った答案の思い出がいろいろある。そのうちの一つに、放物線の平行移動に関する間違いがときどき目に付いたことがある。たとえば

y=（x−2）の2乗＋3 ……（1）

と表せる関数のグラフは、放物線［y=xの2乗］のグラフをx軸の正の方向に2平行移動させて、y軸の正の方向に3平行移動させたものになる（頂点の座標が（2、3））。

これを、「x軸の負の方向に2平行移動させて、y軸の正の方向に3平行移動させたものになる」と勘違いしたような答案である。

これに関連して、数学の苦手な大学生を教えているとき、

y=（x−2）の2乗＋3

のグラフを描いてもらうと（数値は替えている）、「このグラフって、［y=xの2乗］のグラフをx軸に沿って、左に2移動するんでしたっけ？それとも右に2移動するんでしたっけ？続けて、上に3移動することは覚えています」というような質問を受けたことがある。

そこで筆者は、

X=x−2、Y=y−3 ……（2）

という変換によって、式（1）は

Y= Xの2乗

と表すことができる。

これはXY座標平面上で、頂点が原点の放物線である。そして（2）にしたがってxy座標平面上にXY座標平面を乗せることを考えてもらうために、以下の数行のチェックを学生に作ってもらった。

(X、Y)=(0、0)のとき(x、y)=(2、3)

(X、Y)=(2、4)のとき(x、y)=(4、7)

(X、Y)=(-2、4)のとき(x、y)=(0、7)

(X、Y)=(0、4)のとき(x、y)=(2、7)

……

ここから、XY座標平面のX軸はxy座標平面上のy＝3であり、XY座標平面のY軸はxy座標平面上のx＝2であることをよく理解してもらった。

それによって、（1）すなわち

y−3=（x−2）の2乗

のグラフは確実に描けることになる。

じつは、このような形での理解は、たとえばrを正の数とするとき、

（xの2乗）＋（yの2乗）＝rの2乗

のグラフはxy座標平面上で、原点中心、半径がrの円を表すことを知っている人ならば、次のことはすぐに気づくことにつながることを、その学生によっても確認した次第である。

a、bを実数とするとき、xy座標平面上で中心（a、b）、半径がrの円の方程式は次の形で表される。

｛（x−a）の2乗｝＋｛（y−b）の2乗｝＝rの2乗

上で述べたように一般化した形で理解すると、たとえばおもに大学で習う原点が尖点になる

yの2乗＝xの3乗

というグラフを、尖点の座標を（4、5）に平行移動したグラフの方程式は

（y−4）の2乗＝（x−5）の3乗

になることもすぐに気づくのである。

高校数学「線形計画法」の問題をみていくと

さて、個々の性質を一般化したものを得るとき、それによる効果が問われるだろう。応用数学として線形計画法、高校数学として二項定理を見てみよう。

例（線形計画法） 下図において、6角形ABCDEFの周囲と内側を合わせた領域を（x、y）が動くとき、2x+3yの最大値および最小値を求めよ。

図示された領域内のすべての点の座標を2x+3y=kに代入して調べることは無理なので、

2x+3y=kとおいて、kが最大値や最小値をとるときの（x、y）を領域内で見つければよい。

y=(−2/3)x+(k/3) ……（＊）

と変形してみると、kの最大値および最小値を与える（x、y）は、k/3の最大値および最小値を与える（x、y）となる。また、k/3は直線（＊）のy切片である。それゆえ、（x、y）が領域の端点である点F、点Cの座標となるときに、kの最大値、最小値が与えられることになる。

そこで、

kの最大値=2⋅4+3⋅5=23

kの最小値2⋅2+3⋅2=10

を得る。

この例では、変数nの個数は2であるが、現在では計算機の発達によってnが100万の単位でも「単体法」により線形計画問題を解くことができるようになっている。

単体法とは、n次元の世界における（いくつかの1次不等式や1次等式で表される）領域の端点の中から、目的関数（上の例では2x+3y）が最大値や最小値をとる点を効率的に見付けるアルゴリズムである。最大利益や最小コストなどを求める経営の世界でも十分使えるようになっている。

「二項定理」の考え方も直観的にわかる！

次の話題は、二項定理である。よく知られた公式

（a+b）の2乗＝（aの2乗）＋2ab＋（bの2乗）

を一般化させて次の二項定理を得る。ただし、nCrは相異なるn個のものからr個を取り出す組合せの総数で、次の式で与えられる。

nCr＝（n！）/［｛（n−r）！｝（r！）］

n！＝n×（n−1）×（n−1）×…×2×1

二項定理

（a+b）のn乗＝nC0（aのn乗）＋nC1（aの(n−1)乗）b＋nC2（aの(n−2)乗）（bの2乗）＋…＋nC(n−1)a（bの(n−1)乗）＋nCn（bのn乗）

この証明であるが、たとえばn＝4の場合を考えてみよう。

（a+b）の4乗

＝1番目の（a+b）×2番目の（a+b）×3番目の（a+b）×4番目の（a+b）

ここで、（a+b）を掛ける順番に左から1番目、2番目…としている。

上式の右辺を総当たりの展開だけにして、整理しない場合を考えると、

（aの4乗）の個数＝4C0

（aの3乗）×bの個数＝4C1

（aの2乗）×（bの2乗）の個数＝4C2

a×（bの3乗）の個数＝4C3

（bの4乗）の個数＝4C4

を得る。たとえば上から2番目の式については、集合

｛1番目、2番目、3番目、4番目｝

から1つをとって、その1つに対応するものを総当たりにおける

（aの3乗）×b

の項と見なすのである。

具体的に［3番目］を1つとった場合は、1番目はa、2番目もa、3番目はb、4番目はaと見なすのである。そのように考えれば、上から2番目の式が導かれる。他の場合も同様。

以上から、

（a+b）の4乗＝4C0（aの4乗）＋4C1（aの3乗）b＋4C2（aの2乗）（bの2乗）＋4C3a（bの3乗）＋4C4（bの4乗）

が成り立つのである。

上では、n＝4の場合について証明したが、nが一般の場合も証明の考え方は同じである。そのように考えて、一般化した二項定理も導かれるのである。

この定理の考え方からはいろいろな性質が導かれる。たとえば以下のようなものがある（拙著『新体系・高校数学の教科書（上下）』を参照）。

等式 正の偶数nに対し、

nC0＋nC2＋nC4＋・・・＋nC(n−2)＋nCn＝2の（n−1）乗

が成り立つ。

反復試行の確率 ある試行に関して、事象Aが起こる確率をpとする。この試行をn回繰り返し行うとき、事象Aがちょうどr回起こる確率は

nCr（pのr乗）（(1−p)の(n−r)乗）

である。

自然対数の底eの導入 各自然数nに対し、

a(n)＝（1＋(1/n)）のn乗

とおくとき、数列｛a(n)｝は収束することの証明。

一般化から「数学的帰納法」へ

ところで、数学的帰納法を用いる証明を考えることはよくあるだろう。しかし、結論は成り立つもののその表現がきつい場合、［nがkのとき成り立つならば、nがk+1のときも成り立つ］という箇所で証明がつまずくことがある。

そこで、数学的帰納法を用いることができるように結論の表現を一般化させて、証明が成功する場合がある。筆者にとって以下の2つが、このような形での「一般化」としてもっとも印象に残るものである。

線形空間での基底の元の個数が一意的に定まることを導く証明で、あえて「極大線形独立系」というものを設けたこと（拙著『新体系・大学数学入門の教科書（下）』を参照）。

体(たい)K上の多項式f(x)の最小分解体の一意性を証明するとき、あえてKと同型なK’を設けたこと（拙著『今度こそわかるガロア理論』を参照）。

