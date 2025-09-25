産後でボロボロなのに”夫を育てる”のも妻の仕事!?　余裕がない妻を救う”プロ”とは？

国内外のいろいろな家族への取材から、「実用的なヒント」をギュギュッと詰めた、ワンオペ育児本の決定版『ワンオペ育児モヤモヤ脱出ガイド 「つかれない家族」になるための31のヒント』より、ワンオペ育児の簡単ヒントをご紹介！

「夫育て」担当はプロがベスト

スキルアップには「ほめてのばす」が効果的と言うけれど、夫に対してそれをするのが妻の役割、と言われるとつらい……。プロに頼める仕組みも登場し始めています。

SNSで、一部のパパが「妻よ、やさしくほめて僕を育てて!」的なことを訴えているのを見たことがあります。また、自治体などの育児ガイドでも「夫はうまくほめてのばして」といった文章を見ることもあります。その意図はわかるものの、そういった言葉にモヤモヤしてしまうママは多く、私もそのひとりなのです。というか、自ら「やさしくほめて育てて!」って、赤ちゃんプレイ大好き宣言みたいですよね。本物の赤ちゃんを目の前にして恥ずかしくないのかな? と私はドン引きしてしまいました。

ちなみに、「夫育て」を妻に要求するのはマンガに描いたような理由で問題ですが、実際には「夫をほめてたら家事育児スキルが上がった、分担が進んだ」という事例はたくさんあります。なので、「夫育て（という言い方の賛否はともかく）」をいち体験談として発信するのはアリだとも思うのです。

つまり、「夫を育てろ、ほめろ、やさしくしろ」とアドバイスするのと、「うちはほめてのばした」といち体験談として語るのは、似ているようで全然違うということ。ここを混ぜるのは危険です。考えてみると、育児や夫婦関係って、「体験談として語るのはアリ、でも人に押し付けると問題が起きる」ってことがたくさんありますよね。とはいえ、成功体験を持つと、よかれと思ってアドバイスしてしまう気持ちもよくわかるし、私だってやらかして反省したこともあります……。なので、今回も自戒も込めて描いてみました。

育児で生活が変われば、働き方が変わるのも当然……のはずが、そうもいかないのが日本の現実。オランダの例から、働くということについて考えてみました。

★こんな家族に聞きました オランダ・アムステルダム在住／2019、2021年取材

ベネッサさんの日本留学中に、東京のレズビアンバーで出会う。その後、由梨さんのオランダ留学による遠距離恋愛を経て、2010年アメリカ・ワシントンD.C.にて結婚、オランダに移住。

MBA大学院の友人からの精子提供を経て、順番に出産し、3人の子どもの母となる（取材時は子ども1人）。由梨さんは会社員を経て独立、ベネッサさんは会社員。

私個人は、職種や時期などによって、長時間がんばることが必要な場合もあると思っています。そして、じつはオランダでも残業がまったくないわけではありません（これはスペインでもそうでした。どんな国にもバリバリ働く人はいるのです）。オランダでは、タスクに合わせて残業する人もいるけれども、法律で週の労働時間規制があるので、残業したときは別日で調整できるし、ライフスタイルの変化に合わせて働き方を変えやすい。とにかく、フレキシブルに働きやすいのだとか。

ちなみに、オランダでは、週に数日の自宅勤務を企業側からすすめられることもよくあるそう。社員が会社にいる時間が短くなれば、光熱費が削減できる。長時間労働しないほうが、社員は心身ともに健康で、生産性は上がり、病気の社員のケアに追われることもない。そこに予算を取られることもない。オランダ人は合理的ゆえに、そんなふうに考えるそうなのです。

一方、日本も、コロナ禍以降はリモートワークできる職場がかなり増えたように思います。働き方改革も少しずつ進んでおり、2020年からは「同一労働同一賃金」が導入され、正社員と非正規社員の格差をなくそうという動きも始まっています。とはいえ、まだまだ長時間労働も多く、オランダとは「育児と仕事の両立のしやすさ」は雲泥の差。そして、どの業界も人手不足で困っているという現実があります。始まったばかりの日本の働き方改革の波がどうなるのかはまだまだわかりませんが、その波がとにかく止まらないことを祈ります。

