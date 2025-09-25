木村和久の「新・お気楽ゴルフ」

連載◆第54回

今年の夏も記録的な猛暑となりました。これはもう、夏はゴルフをしないほうがいいのではないか。最近、マジでそう思います。

ですが、ゴルフにまつわることを仕事にしており、定期的にラウンドをしなければなりません。いわば、酷暑をどう乗りきったか？ ということがネタとなり、それが仕事になるため、猛烈な暑さのなかでも休むわけにはいかない......って、なんだかなぁです。

今年も酷暑日に何度かゴルフをした経験で言うと、あまりの暑さで、どこのゴルフ場もお客さん自体は少なかった印象があります。暑い日にゴルフをし、ヘロヘロになって懲りた人がたくさんいたのではないでしょうか。

スマホアプリでコースの予約状況を見ていると、猛暑日予報や熱中症警戒アラートが発表されるや、キャンセルが続出。大雨予報でキャンセルというのはわかりますが、今やピーカンでキャンセルですからね。すごい時代になりました。昔は暑いからプールに行っていたのに、暑すぎてプールが閉鎖される世の中ですから......。

実際に最近のゴルフ場では、熱中症警戒アラートが出ると、キャンセル料を取らないケースがほとんど。それは、助かりますよね。

さて、猛暑日のゴルフ、どんな感じでラウンドするのがいいのでしょうか。

自分は基本、クールカートのように乗用カートに送風機能などが付いていないとラウンドしません。ここ２〜３年でクールカートに馴染んでしまい、もはや夏場に通常の乗用カートに乗るのは無理です。

これは、贅沢な話をしているわけではないですよ。自分の命を守る――という意味で言っているのです。

加えて、家から持ってきたアイスバッグ（氷嚢）に氷を入れて、ラウンドの合間に顔や首の裏側にあてるのは必須です。グリーン周りでは照り返しがキツいので、日傘を差して対応することが多かったように思います。

アイスバッグの氷は午前中に溶けてしまうので、午後には補充します。そうしないと、危険ですからね。ですが、クラブハウスの製氷機もフル回転しながら、製氷が追いつかないことも......。

その点、この夏はお客さんが少し減ってよかったです。混んでいたら、午後の氷がもらえなかったかもしれません。

ちなみに、自分が熱中症にかかる寸前の危険信号は、耳鳴りがして、手足がつることです。そういった症状が出始めたら、プレーを抑え目にして体力温存に努めます。１〜２ホールはそれで様子を見て、それでも体調が戻らなかったらプレーは休みます。

そんな感じでゴルファーが命がけでラウンドしているなか、ゴルフ場の芝も暑さでバテバテ。枯れる寸前に追いやられています。

８月の猛暑日、茨城のとあるゴルフクラブに行ったのですが、フェアウェーの芝が焼けて茶色になっている部分が結構ありました。ゆえに、ふだんは乗用カートのフェアウェー乗り入れもできるコースでしたが、その時期は乗り入れ不可でした。

グリーンはベントでよく手入れされていましたが、芝がやや長めでスピードがいかんせん遅い。スティンプメーターで８フィートでした。芝を刈り込むと枯れやすくなるので、これは仕方がないのかも。



近年、猛暑の影響でグリーンの芝の管理に苦労しているコースが多いようですね... illustration by Hattori Motonobu



翻（ひるがえ）って、自分のホームコースである扶桑カントリー倶楽部は、２グリーン。よって、８月と９月は高麗グリーンを使用して、メインのベントグリーンは休ませています。で、高麗グリーンの速さは、8.5フィート。８フィートのベントグリーンよりは楽しめましたかね。

グリーンの話をしましたが、今の日本の夏では１グリーンよりも２グリーンのほうが、運営面において効率的ではないですかね。そう思えてなりません。グリーンがふたつあれば、交互に使えますし、弱ったグリーンを休ませることができますから。

そもそも日本にはなぜ、１グリーンのコースと２グリーンのコースがあるのか？

日本にゴルフが伝来した時、最初は英国仕込みの寒冷地向きベントグリーンを導入しました。ところがその後、夏の暑さでグリーンが枯れてしまったとか。そこで、「このままじゃ、夏を越せない」となって、南国系の高麗グリーンを併用しようと、２グリーンが生まれたそうです。

以降、戦後に造られたコースの多くは２グリーンでした。なにしろその当時、ゴルフ場の名設計家・井上誠一が２グリーンもやむなしと、２グリーンコースを量産。他の設計家もそれを見習ったようです。

そうした状況に変化が見られたのは、日本初のベント・ワン・グリーンのコースとして千葉のオーク・ヒルズカントリークラブ（1982年開場／ロバート・トレント・ジョーンズJr設計）が開場してからです。

この頃から、ゴルフ場の設計を外国人の設計家に依頼することが多くなります。しかも、ベント芝の品種改良が進んでいたこともあって、バブル景気に向かうに連れて、新設のゴルフ場ではベント・ワン・グリーン化が進みました。

そして現在、予想をはるかに超える気温上昇により、ベント芝の品種改良もその対応に間に合わず、このままだと１グリーンのコースは夏場の営業が苦しくなる、といった危機感を募らせています。

そんななか、実験的に南国産のバミューダ系の芝をグリーンに植え始めるコースが現われました。

以前、沖縄でバミューダ系のグリーンでバットを打ちましたが、球の転がりはいいけれど、ボールの曲がりが読めず、結構難しかったことを覚えています。癖の強さでは、高麗グリーンといい勝負かなと。

現状を踏まえると、今後は多くのコースで、品種改良されたベント芝やバミューダ系の芝のグリーンへと張り替え工事が進むと予想されます。その際、18ホールの１グリーンコースでは、９ホールクローズとか、小さいサブグリーンなどを使うなどして、変則営業を強いられることも。あるいは、ゴルフ場自体、クローズになることも考えられます。

ホームコースの扶桑CCは27ホールあって、ホール数に余裕があるため、効率的な運営ができています。昭和53年（1978年）開場と、２グリーン全盛時代に造られたコースです。予算があったら、おそらく今残っている高麗グリーンも、ベントグリーンに変えていたことでしょう。

ですが、そんな余裕もなく、経営会社が変更。今ではPGMの傘下となりました。

結果的には、夏に強い高麗グリーンを残しておいてよかったと思います。たいして維持費もかからず、枯れることもなく、メンテナンスがラクですからね。現在休ませているベントグリーンは、耐熱シートなどをかぶせて養生しています。

わずか２カ月ほどの高麗グリーンとのつき合いですが、それなりに楽しいです。グリーンが変わることで、コースのレイアウトも変わるので、違ったコースといった趣があり、プレーしていても妙な新鮮味を感じます。

日本独自で「邪道」とも言われた高麗＆ベントの２グリーン。そのレイアウトが今や、一番コスパが取れて管理がしやすいとは、何とも皮肉な話ですよね。