水中で泳ぐエイの着地がかわいすぎるとXで話題になっている。



【写真】ドヤ顔で華麗な着地を見せる

水槽の外側におなかを見せて泳ぐエイが、ジャンプしたと思ったら、小さな足でシュタッ！と砂底に着地。もちろんエイに足があるわけがないのだが、さらにエイの裏側を観察すると、にっこり笑う宇宙人の表情まで浮かび上がってくる。動画を投稿したアクアマリンふくしま（福島県いわき市）の担当飼育員に話を聞いてみた。



――この生き物の正体は一体…？



担当飼育員：「ザラカスベ」というエイの一種で、北海道室蘭から福島県の太平洋側、水深100～800mの砂泥底に生息しています。背面は小さな棘に覆われてザラザラしていて、腹面に棘はなく滑らか。最大で全長約1ｍまで成長します。



足に見えるのは、体を安定させたり浮き沈みのコントロールをする役割がある腹びれで、目に見えるのは、実は鼻孔なんです。



――撮影された理由は？



担当飼育員：撮影時は開館前。腹鰭が足に見えるようになってからは足にしか見えなくなり、着地する、しているような様子や座ってたたずんでいるような姿がかわいいと思い、記録したんです。



――水族館ではよく見られるんでしょうか？



担当飼育員：この動画は、たまたまアクリル面に寄りかかりながら泳ごうとしている時に撮れた映像です。 餌の時間には腹側を下にしているので、餌の時間以外に見られる可能性がありますよ。



――アクアマリンふくしまの魅力は？



担当飼育員：自然光が注ぐ館内では植栽や生物を通して四季が感じられ、生き物の本来の色を見ることができます。実際に採集に行くことも多いので、生き物が暮らす場所を展示に活かすことができていることも魅力の1つです。



◇ ◇



SNSでは、「着地後のドヤァ←好き」「手なの？足なの？胸鰭なの？」「着地と同時にポーズ決めてドヤってるように見える笑」「背中にファスナーあるのバレちゃますよ」「宇宙人みたい」「腹ビレ、ちゃんと仕事してるんですね」「ホントに足に見える～短か！」などの反響が寄せられた。かわいい胸ビレの着地、ぜひ現地で目撃したい。



（よろず～ニュース特約・米田ゆきほ）