大人用おしゃぶりの流行も納得…雇用危機と厳しいインターネット検閲にあえぐ中国の若者たちの”赤ちゃん化”が始まっていた

9月19日、米トランプ大統領と中国習近平総書記による電話会談が行われた。両政府は会談が成功裏に終わったとしている。10月末に韓国で開催される国際会議にて対面での会談が行われる見通しだ。

互いに歩み寄りを見せた形だが、肝心の貿易交渉は難航している。前編記事『米国が危険視する中国からやって来た「ゾンビ麻薬」超えの違法薬物と“政府系”ハッカー集団のヤバすぎる実態』で見て来たように、そもそも中国政府は真剣に貿易協議に取り組んでいるとは思えない。

不動産価格の下落が止まらない。

中国からアメリカに流入している、フェンタニルより危険とされる違法薬物「ニタゼン」の規制は進んでいない。また、9月7日には中国政府と密接な関係にあるハッカー集団によって米政府機関が狙われたと報じられた。

懸案は解決するどころか、悪くなるばかりだ。結局のところ米中貿易戦争は止まらず、中国経済の悪化にも歯止めはかかっていない。

中国政府は16日、規制緩和によるサービス消費拡大を狙った経済対策を発表した。だが、デフレ経済下での規制緩和に効果がないことは1990年代の日本が証明している。

不動産価格の下落にも歯止めがかからない。

15日に発表された8月の主要70都市の新築住宅価格は、平均で4年前のピークから11％下落した。昨年秋に中央政府は支援策を打ち出したが、市況は再び低迷している。不動産価格が下がれば下がるほど、土地収入を頼りとする地方財政は悪化する。

徳政令が出てもおかしくない

中国の藍仏安財政相は9月に入り、昨年末時点の政府全体の債務残高は92.6兆元に達し、100兆元（約2000兆円）に迫っていることを明らかにした。「財政システムは崩壊の瀬戸際にある」と警鐘を鳴らす専門家もいるほどだ。

窮地に陥った中国共産党が今後、徳政令（政府が民間事業者に対して債権放棄を命じる法令）を出すのではないかとの不安が頭をよぎる。そのような事態となれば、中国は文革時代に逆戻りだ。

若年層の雇用環境も悪化の一途を辿っている。

17日に発表された8月の16〜24歳の失業率は18.9％となり、学生を除く算出方法を採用した2023年12月以降で最悪となった。景気低迷で大学などを卒業した若者の就職難が深刻さを増していることの表れだ。

民間企業の調査によれば、中国のフードデリバリー配達員は1400万人を突破し、女性の比率も25％と急上昇している。中国では15歳以上の人口の7％に相当する8000万人以上がネット金融に依存しており、その多くが若年層だと言われている。

がんじがらめの若者たち

厳しい経済環境のせいで中国では近年、「寝そべり族（退廃的な生活を過ごす若者）」が発生していることは日本でも知られているが、9月中旬から複数の「寝そべり族」系ブロガーのアカウントが凍結される「事件」が起きている。

凍結の理由は「インターネット関連法規違反」だが、若者の間でこのような風潮が広がることに政府が嫌悪感を示したからだろう。

「アジアの奇才」と注目を集める新人歌手、趙子紣（ちょう・しいく、18歳） にも中国政府から圧力がかかり、歌詞を変更させられている。出稼ぎ労働者（農民工）の生活の苦しさを訴えていたからだが、コンテンツをいくら変えても若者の不満はなくならない。

「物言えば唇寒し」の状況下で「赤ちゃん返り」する若者たちが増えているとの指摘が出ている。以前のコラムでストレス解消のために大人用のおしゃぶりが流行していることを紹介したが、ライフスタイル全般で「赤ちゃん化」が進んでいるというわけだ。

自らの思いを言葉にできない赤ちゃんは、感情のおもむくままに行動する。

そのせいだろうか、中国各地でこのところ、休暇削減やスマホ没収といった小さなきっかけから大規模な学生抗議が相次いでいる。

若者の赤ちゃん化により、中国社会が大混乱に陥らないことを祈るばかりだ。

