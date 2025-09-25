信じられない！　「企業との連絡はFAX」「メールも紙で保存」…超・保守的な田舎の役場のリアル

いま、日本の過疎地域の面積は、1970年の27.4％から63.2％に上昇し、市町村の数は23.2％から51.5％に増えている。しかし、多くの日本人は、本当の「田舎の思考」を知らない。田舎の役場では、信じられないほど融通の利かない論理がまかり通っているという。

日本中で地方創生に関心が高まるなか、過疎地域に住む人々のリアルな感覚を紹介しよう（花房尚作著『田舎の思考を知らずして、地方を語ることなかれ』光文社新書より、一部修正して引用する）。

【前編はこちら】『なぜ、過疎地域にとって「人口減少がメリットになる」のか？ 「税金依存」体質が続く【意外な背景】』

ネットサーフィンで時間を潰す部署

役場の業務方法は市町村毎にずいぶん違う。平成の大合併で市町村合併した職員は「業務方法のすり合わせが最も大変だった」と言う。民間企業の合併であれば効率性と生産性を基準にしてすり合わせを行える。ところが、役場の基準は地域の風土的個性である。長年にわたって昔ながらの業務方法が染みついている。その風土的個性をすり合わせるのが難しい。

部署によっても業務方法がずいぶん違う。それに伴う業務量もずいぶん違う。地域包括支援センターのような目が回るほど忙しい部署がある。その一方で、暇を持て余してネットサーフィンで時間を潰す部署もある。喫煙所でずっとタバコを吸っている管理職もいる。

業務方法が違う中で共通しているのは「親方日の丸」の意識だ。たとえば、役場には地域振興券や接種券等を住民に発送する業務がある。このとき、説明書や案内書を封筒に入れるのだが、封入作業中に記載情報のミスが発覚して原稿のコピーからやり直す。新たな原稿が追加されて封入からやり直す。封の糊付けが弱いと指摘されて貼り直す。封筒の数が合わないので数え直す。といった具合にやり直し作業が頻発する。

石橋を叩いたうえで無理して渡らない

役場では、業務内容を逆算して段取りを組むような方法を取らない。目の前にある業務を場当たり的に一つずつ終わらせる。データ参照で振り分ければ簡素化できる業務も手作業で行う。職員の手と目で確認しながら振り分けるので漏れやダブリが起こる。

作業のやり直しで日常業務が圧迫されて残業になる。その残業代は地方交付税から支払われる。そのしわ寄せが他の部署に及ぶこともある。ある職員は「あそこの部署はいつも二度手間になる」と言う。とはいえ、他部署の業務方法に口を挟むような愚かな行為はしない。

非効率的だと思っていても面と向かって言わない。職場での揉め事は厄介事になる。監査室の職員も書類の不備を確認するだけで業務方法に口出しはしない。

役場職員は仕事を頑張ろうが、多少サボろうが、給与は同じだ。手早く正確に業務を終わらせても給与の上昇につながらない。作業のやり直しで業務が遅れても給与の低下につながらない。むしろ残業代が発生して収入が増える。

ただし、失敗をすれば叱られる。職場内で敵をつくると足を引っ張られる。実際に住民からのクレームや上司のパワハラで多くの職員が休職に追い込まれている。従って、役場では石橋を叩いたうえで無理して渡らないことが鉄則になっている。

業務改善の提案は却下

役場では2020年のデジタル庁発足後からデジタル化への取り組みが始まった。その影響で、デジタルデータと紙媒体の二つの管理が発生している。情報の変更があった際はデジタルデータと紙媒体の両方を修正する。二度手間になっているので「データ処理に一本化してはどうですか」と提案しても、「紙を使わないと不安だ」という理由で却下される。

ある職員はPC内のPDF資料を全て紙媒体にしてファイリングしている。メールでのやり取りもプリントアウトしてファイリングする。棚の管理作業が発生しているので「データ保存で充分ではないですか」と提案しても、「ファイルを棚に並べると仕事をやっている雰囲気が出る」という理由で却下される。

役場内チャットも導入された。しかし、活用している職員は一握りで、相変わらず内線電話を使っている。些細な連絡事項で取次が発生し、意識が分散してミスも起こり易くなる。

しかも、その役場は各部署に直通の電話番号を置かない方針を取っている。住民からの問い合わせは、電話交換手が受けてから内線で各部署につなぐ。各部署で電話を受けるのは窓口業務を担当する会計年度職員だ。一年度単位の非常勤なので業務情報に乏しく、返答に窮して正規職員に対応を依頼する。業務の流れの中で幾つかの無駄なやり取りが発生しているので、「担当職員に直通でつながる電話番号を設けてはどうですか」と提案しても、「今までこれでやっている」という理由で却下される。

上司から先進になるなと指示される

また、PC関連のソフトはライセンスの数量に限りがあるので、誰かが認証手続きを行うと他の誰かの認証が外れる。別の誰かが認証手続きを行うと、また他の誰かの認証が外れる。

各部署で認証手続きが繰り返されているので「ライセンスを増やしてはどうですか」と提案しても、「予算の問題がある」という理由で却下される。民間企業とのやり取りにFAXを使っているので「メールに一本化してはどうですか」と提案しても、「セキュリティーの問題がある」という理由で却下される。

似たような事例は枚挙にいとまがない。「試しにやってみませんか」と伝えても、「人手が足りない」「時間が足りない」「予算が足りない」「前例が足りない」という理由で却下される。

デジタル推進室の担当者は、「上司から先進になるなと指示されている」と言う。変化にはリスクが伴う。リスクを減らすには変化を起こさないことが大切だ。新しい試みは各方面から批判されて足をすくわれる。

そのため、周辺地域の状況を見ながら後追いでデジタル化を進めたほうが無難だ。手作業に拘るのも昔ながらの業務方法が無難だからである。政府をお得意様とする仕事はリスク管理を最も重視している。

【こちらも読む】『これだけ地方創生が叫ばれても、過疎地の人は「自分の地元が過疎地域」だと知らない！ なぜ住民は生活に満足しているのか？』

【こちらも読む】これだけ地方創生が叫ばれても、過疎地の人は「自分の地元が過疎地域」だと知らない！ なぜ住民は生活に満足しているのか？