【齋藤健元経産相が激白】「新総裁でダメなら、自民党は下野しても仕方がない」

参院選直後、自民党「下野論」を唱え、耳目を集めた齋藤氏。前回の総裁選では出馬を模索したが、石破総理の元側近は今回どう臨むのか。

前編記事『【総裁選討論会開始！】齋藤健前経産相が語る「自民党総裁の３条件」』より続く。

新しい連立政権の枠組みが必要だ

そして最後に、野党と協議ができること。衆参両院で少数与党になっている現状で、安定した政治を行うためには野党を引き込んで連立政権を作るしかないと私は思っています。これは何も権力を手放したくないという与党の身勝手な理屈ではありません。日本のためにどういう政治体制がベストなのかという視点から逆算すると、やはり過半数の議席をもった安定的な連立政権が必要です。

参院選で大敗したため、今後６年間、うまくいっても３年間、自公は参院で過半数を失ったままです。こういう状況では、法案や予算の審議で野党と協力せざるを得ず、その都度バラマキ的な政策にお付き合いしなくてはならなくなる。財政的な余力に乏しい日本にとって、これは本当によくないことだと思います。

新しい総裁の下、新しい連立の道を追求することが、日本にとってベストではないでしょうか。具体的にどの野党と連立するのがいいのかは、相手のあることなので、現時点で明言はできません。

新総裁に求められるもの

繰り返しになりますが、若者の気持ちをつかめる、党内融和が図れる、そして野党と話ができる-この３つが新総裁になる上で、最低限必要になるでしょう。

もちろん、厳しい国際状況を乗り切る外交力や、物価対策のための経済感覚なども挙げたいですが、言い出したらキリがないので……。

それでも新総裁が国民の支持を取り戻せないのなら、そのときは、自民党は下野しても仕方がない。それくらいの危機感も抱いています。

齋藤氏は経産省在職中の'02年に、戦前・戦中の日本帝国陸海軍の転落を描いた『転落の歴史に何を見るか』を著した歴史家の側面もある。

同書では、再び日本が転落の瀬戸際に立っているとの危機感を露にした。その思いは当時と変わっていないという。

日本の若者が世界で活躍するために

日本の現状に対しても、危機感はものすごくあります。

しかし、最近、私は演説でもよく言うんですが、日本の若者に期待しているんです。野球の大谷翔平やボクシングの井上尚弥を見ていて、心からすごいなと思うんです。日本から世界のトップクラスで活躍し、勝利する若者が出てきたことは感慨深い。

では、なぜ彼らがあそこまで世界で活躍できるかと考えると、スポーツの世界は究極的には英語を使わなくてもいいからです。もちろん、英語を話せたほうがいいのでしょうが、流暢に話せなくても世界と対等に戦えるわけです。

しかし、ビジネスの分野では違います。日本人の若者も、もう少し英語が自由に使えるようになったら、スポーツ以外でも、世界で戦える若者がどんどん出てくるのでないかと感じるわけです。

私は米ハーバード大学に留学して、世界トップクラスの学生と交流した経験もあります。その上で言うと、たしかに米国の若者は優秀ですが、日本の若者だって負けないくらい優秀です。

何が違うかというと、米国の若者は英語を自在に操れるアドバンテージがあって、チャンスに恵まれている。日本の英語の苦手な学生は、そのチャンスにたどり着くことができない。

だから、若者の英語学習をサポートする政策をもっと本気で打ち出して、若い人のチャンスを増やしたら、日本からもイーロン・マスクのような並外れた起業家が出てくるのではないかと考えています。

物価高で苦しんでいる若者の手取りを増やすのもたしかに大事ですが、若者がチャンスをつかみ、それに挑戦することを後押しする政策をつくれば、日本の若者が本気でがんばるのではないかという気がしてなりません。

資源に恵まれない、この日本という島国で、唯一誇れるのが人材です。次世代を育てることこそが、私の残された人生で日本に一番貢献できる分野かもしれません。

総裁選はこれからが本番です。私はその信念を忘れずに臨みたいと思っています。

「週刊現代」2025年09月29日号より

