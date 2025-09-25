4機中3機が…

中部空港の公式SNSアカウントが同空港の駐機場の様子を写真で投稿したところ、SNSユーザーから多くの反響が寄せられています。

【写真】圧巻だ！ これが中部空港に出現の「激レアすぎる」光景です

ここで紹介されているのは、中部空港の駐機場に「ジャンボ機」のひとつであるボーイング747-400をベースに、747で特徴的なコブ部分「アッパーデッキ」の後部がさらに大きく膨らんだユニークな形を持つ貨物機「ドリームリフター」が3機並ぶ様子です。

この機体はJAL・ANAにも導入されている旅客機「787」のパーツを輸送するために開発された貨物機で、中部空港周辺地域で製造された787のパーツをアメリカへ運ぶため、同空港に不定期で飛来します。なお、この機体は中部空港でこそよく見られるものの、世界でも4機しかない、いわゆるレア機。そのうちの3機が中部空港の駐機場に並んでいます。

今回の投稿を見たSNSユーザーからは「すごすぎる！圧巻！」「一機だけでもレアなのに…」「うわぁ…激レア過ぎる」「セントレアならではの貴重な写真をありがとうございます」「3機の横顔、凛々しいっっ！頼もしいっっ！」といったコメントが寄せられています。