トヨタが600億円を中国企業に投資… 日本の自動車産業が「ものづくりの総合力」で「完敗」しつつある悲しい現実

「三日会わざれば刮目して見よ」（『三国志演義』）。停滞を続ける日本を尻目に、かの国のクルマは長足の進歩を遂げている。

「ロボタク」の合弁会社も設立

日本勢で、中国企業と積極的に協業体制を構築しているのがトヨタだ。自動運転のソフトウエア開発会社ポニーai（本社・広州市）は、2016年に米シリコンバレーで創業し、2017年に本社を広州に移した。トヨタは2020年、ポニーaiに4億ドル（約589億円）を出資、2024年には同社とロボタクの合弁会社を設立している。

そのポニーaiの本社も訪ねた。創業者兼CEOのジェームズ・ペン氏は、百度とグーグルで技術者として働き、起業。やはり2024年には米ナスダック市場に上場している。

ポニーaiが開発した無人運転車にも試乗した。同社のコア技術は「バーチャルドライバー」と呼ばれ、高解像のカメラやセンサー類から得られる莫大なデータを処理するAIだ。車はトヨタ製のミニバンが使われ、片側4車線の自動車専用道を時速60キロで何の違和感もなく走行した。

すでにポニーaiは広州市内でロボタクの営業を開始しており、約300台が稼働しているという。同社幹部は「今年中に日本にも拠点を設けたい」と語った。

トヨタはBYDともEV開発で合弁会社を設立したほか、ファーウェイの基本OSを採用することも公表している。自動車販売台数では世界トップを走るトヨタだが、EVや自動運転では、世界の最先端を行く中国企業から真摯に学ぶという戦略なのだろう。

そのファーウェイの深圳本社も訪れた。クラウドシステム、スマートフォン、デバイスなど幅広い事業を手掛けるが、同社幹部は「いま一番成長しているのは自動車ビジネスだ。年間成長率は400％もある」と胸を張った。

同社は自社ブランドの車も発売している。たとえば独ベンツの高級ブランド「マイバッハ」を意識した「尊界S800」は100万元（約2060万円）ほどで、若者向けを意識した「智界S7」は30万元（約618万円）ほど。製造は外部委託で、車載システムやカメラやセンサー類などソフトウエア領域に力を入れている。

今回は、2019年に一度取材した小鵬汽車（本社・広州市）を再訪するのが楽しみだった。中国新興EVメーカー「御三家」の一角をなす同社は、CEOの何小鵬氏が2014年、IT企業から興した自動車会社。2020年に米国証券市場に上場し、2023年には独フォルクスワーゲンから7億ドル（約1029億円）の資本を受け入れるなど、国際化を進めている。

驚いたのは、開発中の「空母式空飛ぶクルマ」だ。母艦となる大型車の天井が開き、そこから電動式の垂直離着陸機「eVTOL」が飛び立って、充電が切れそうになれば、戻って再充電する。来年から市場投入する計画だという。

中国はいま、高度1000メートル以下の空中を物流や観光に活用する「低空経済」の開拓に力を入れている。日本では様々な規制があり、おそらく対応が難しい領域だろう。

社内を見学していると、車の骨格の一部を展示していた。床部分をアルミ合金で一体成型した「ギガキャスト」と呼ばれる技術が使われている。これまでは何百もの部品を溶接でつなぎ合わせていたものを、巨大な鋳造機を使って製造する手法で、溶接ロボットが不要になり、車体の軽量化が進むとされる。米テスラが導入した影響で、中国企業が積極的に取り入れているという情報は以前から得ていたが、やはり本当だった。

「ものづくりの総合力」で完敗している

テスラやBYD、小鵬汽車向けの鋳造機を生産しているのは、香港に本社を構えるLKテクノロジーホールディングスという世界最大の鋳造機メーカーだ。今回、訪中した最大の理由は、そのLKが取材に応じてくれるからだった。同社の劉卓銘CEOは「日本人記者を受け入れるのはおそらく初めてだ」と言った。

広州市から高速道路を2時間半ほど東に走った深圳市の沿海部には、BYDやその協力企業が集積する「EV産業パーク」が形成されている。LKは今年、そこで新工場を稼働させた。

ギガキャストでは、強い圧力を使うほど大きな部品を一体成型できる。日本の鋳造機メーカーは6000トン級を開発するのに四苦八苦しているというが、LKはすでに1万6000トン級を開発している。

ギガキャストは、機械、金型、材料、熱制御、自動化など「ものづくりの総合力」が問われる領域でもあるが、おそらく日本企業は、LKには勝てないだろうと感じた。

中国で台頭する数々の新興企業を実際に訪れて、筆者が抱いた率直な感想は、「日本は完全に負けている」だった。

印象に残ったのが、ロボセンスの実験室に貼られていた「失敗を分析せよ」という標語だ。失敗から学んで次の展開に生かせ、ということだ。

中国は不完全な技術でもまず「社会実装」に動き、問題点があれば軌道修正していく。一方、日本企業は総じて過剰分析、過剰コンプライアンスに陥りがちで、実行までに時間がかかる。このままでは、中国が牽引し、世界中の企業が競い合う次世代の自動車開発競争から、日本は脱落してしまいかねない。

取材・文：ジャーナリスト・ 井上久男（いのうえ・ひさお）／1964年生まれ。大手電機メーカーを経て朝日新聞社に入社。経済部で自動車産業などを担当し、2004年に独立。『日産vs.ゴーン 支配と暗闘の20年』ほか

「週刊現代」2025年09月29日号

