「給料は1.3倍出す」も嘘「俺がルールだ」と暴言上司が開き直り！ブラック企業で心身を病んだシンママの逆襲【作者に聞く】
ライブドアブログ「ゆっぺのゆる漫画ブログ」やInstagramで、エッセイ漫画を描くゆっぺさん(@yuppe2)。今回は、電子書籍が発売され注目を浴びている『無能クズ上司への逆襲 32歳シンママはブラック職場から逃げ出したい』について、作者のゆっぺさんに話を聞いた。
■「1.3倍の給料」のはずが…暴君上司のブラックな実態
本作は、ゆっぺさんが実際に体験したブラック職場での出来事を描いている。一人娘を持つシングルマザーのゆきは、昔の職場の上司・折川から「給料は1.3倍出す」という好条件でスカウトされ転職。しかし、スタッフに暴言を吐き、悪いことはすべて人に押し付ける傍若無人な折川に違和感を抱き始める。さらに折川は「俺の店だから俺がルールだ」と開き直り、客にも暴言を吐くようになった。
■「給料が減らされていた」…作者が語る上司の悪行
非常識な折川のエピソードについて、給与面は大丈夫だったか尋ねると、「退職後に支払われたお給料が何故か減らされていました」と驚きの事実を明かした。「辞めさせられたバイトの子たちも、退職後にお給料のことで揉めていたようなので、常習的に行っていたのかもしれません」と語る。
また、特に見てほしいシーンとして、「里親制度について語っている女性のセリフ」を挙げた。ゆっぺさんは、「この女性のように自分もなりたいと思いました。全ての人間関係において、必要なことだなと」と、作品に込めた思いを語る。
強烈だったエピソードとして、「ネットで誹謗中傷されたエピソードですかね。自分でも、よく犯人がわかったな〜！と思います」と話した。
■「こんな人いる！」ブラック職場のリアル
近年、企業のホワイト化が進む中でも、まだまだ存在する「ブラック職場」。本作で描かれているエピソードは、「こんな人いる！」「うちの上司と同じ！」と共感する読者が多い。パワハラやモラハラへの対応法なども参考になるので、ぜひ読んでみてほしい。
