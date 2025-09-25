「他の飲食店が行かない道を、私は行く。」

9月18日、こう銘打った全面広告が大手紙に載った。出したのはトリドールホールディングス（HD）の粟田貴也社長兼CEO（63）。同社は前日、運営する「丸亀製麺」で、店長の年収を今の最大520万から、最大2000万円まで引き上げると発表した。

「11月から新店長制度を導入。店長の年収ランクを四つの階層に分け、今後3年で2000万円クラスの最上位の店長を10人誕生させる予定です」（経済部記者）

うどんチェーン業界は長らく、丸亀製麺の一強が続いている。世界で約1170店舗を展開しており、直近の売上高は、ダントツの約1280億円（2025年3月期）。2位の「はなまるうどん」が約308億円（同年2月期）と、4倍以上の開きがあるのだ。



その王者・丸亀製麺は、なぜいま店長給与の大幅アップに踏み切ったのか。

（森岡 英樹／週刊文春 2025年10月2日号）