井上尚弥には、すべて想定内だった。しかしアフダマリエフは……父にしてトレーナー、井上真吾氏が語る、アフダマリエフ戦完勝の真相【前編】

9月14日、「世界スーパーバンタム級タイトルマッチ 井上尚弥 vs ムロジョン・アフマダリエフ」が行われ、井上選手は4団体同時防衛に成功しました。

井上尚弥選手の父親兼専属トレーナーであり、『努力は天才に勝る！』の著者である井上真吾氏へのインタビューを前後編に分けてお届けします。【前編】

パーフェクトな勝利

−−今回は「パーフェクトな勝利」と言っていい内容だと思いましたが、トレーナーの立場からはどうですか？

井上真吾（以下真吾）：そうですね、パーフェクトといいますか、むしろこちらが「やってもらいたいな」と思っていたことを尚がやってくれた、という感じです。

−−前回のカルデナス戦後のインタビューでは次戦に向けて、はじめて、対戦相手の「勉強会」をしようと思っている、とおっしゃっていました。実際にされたのですか？

真吾：「勉強会」と言うほどのものではないですが、トレーナー陣とアフダマリエフ選手の映像を一緒に見たりはしました。ただ、自分だけで見ようがみんなで見ようが結論としては同じでした。

ＭＪ（アフマダリエフ選手：以下同）はイメージしていたとおり、攻撃力、フィジカル、ボクシングスキル、ともにあるよねと。とくに体の強さは実際に戦っても感じました。12ラウンド、倒されることなく尚の攻撃を凌ぎきったわけですから。

−−パンチ力はどうでした？

真吾：インターバルごとに聞いていましたが、尚弥的には「だいじょぶだよ」と。まともにくらえば別ですが、ブロックの上からでは想定内。とくに慌てることもなかった。だから集中さえしていれば大丈夫だろうと思っていました。

−−真吾さんは、いつも試合のキーになるのはジャブだとおっしゃいます。やはり今回も、試合のキーになるのはジャブだった？

真吾：それはもちろんですが、今回は相手がサウスポーなので、簡単にはジャブも当たらないだろうと思っていました。なのでキーは「脚」だった。

脚で、前に出たりバックステップしたりと距離を微調整して、つねに自分の距離をキープする。そのことを意識して伝えるようにしてました。相手の距離で戦わず、すべて自分の距離で戦うようにしようねと。

−−リングアナウンサーのコールの時に、なにか耳打ちされていましたよね。

真吾：それも同じことでした。「つねに自分の距離だよ。自分の距離をキープだよ」と。つねにつねにそのことを言って、しっかり頭に残るようにしたいなと。

前回のカルデナス戦からの教訓

尚はスパーリングでも試合でも、けっこう相手に付き合うことがあるんです。気持ちが強いんで。でも相手の土俵に乗ってしまうと、メリットもあるけれど、やっぱりデメリットもでてくる。だから今回は「それは絶対にやめようね」「勢いで打ち続けることはやめようね」と口を酸っぱくして言いました。

もし仮に「１２３４５」と5発パンチを出すとして、連続で5発打ち続けるんじゃなくて、細かく分けていこう。打ち続けると、必ず隙ができて、相手につけ込まれてしまう。そのリスクを絶対に回避したかった。

それで、例えば「ワン、ツー、スリー」と打ったら、ちょっとスウェーを入れるなどして一回、距離を取って相手を見て、相手が来なければ続けて攻めていいけれど、反撃するようだったらさらにバックスッテプしてパンチをもらわないようにする。そのことを今回はスパーリングからずっとテーマにしてました。

前回のカルデナス戦でのダウンがいい教訓で、今回は、あのようなパンチは絶対にもらわないようにしたいと思っていました。

−−第1ラウンド終了の時点で、その井上陣営の狙いがすべてはまり、試合の趨勢がかなり見えたな、という感じがしましたが、現場の感覚としてはいかがでしたか？

真吾：ただ、自分の中では、第1ラウンドの段階では尚がずいぶん固いなと思いました。ＭＪも固かったんですが尚も固かった。ほぐれて自然な動きになったなと思ったのは第3ラウンドから。いっぽうその時点でも「あ、ＭＪ、まだまだ固いな」と思っていました。

−−ＭＪの固さが取れなかったのは、第1ラウンドの開始からほどなく、ハードなジャブを受けたからではないでしょうか。スローで見ると驚いたような顔をしていました。

真吾：尚弥のパンチって「ストーン！」と入るんで、ＭＪには想定外だったんだと思います。普通ならブロックで防げるはずなのに、ブロックを突き破って打ち込まれてしまった。それで警戒心が強くなったのかなと。その一方では、自分のパンチは当たらないということも感じたのではないでしょうか。

−−いつも以上にガードを堅くしなければならなくなってしまった。その時点で、すでに後手に回っていますよね。

真吾：たいしたことないなと思ったら、ぐんぐん前に出て来ていたでしょう。でもそれができませんでしたよね。

−−1ラウンド目が終わったときの会話はどんな感じだったのでしょうか？

真吾：戦い方に関しては「いまのままでいいよ」。

−−ソックスを下げていましたが？

真吾：あれはただたんに尚が「少し下げて」と言ったんで。足がつりそうになったとか、そういうことではなかったです。

−−序盤は有効なパンチとして、右のボディーストレートが目立ちましたが、あれは狙っていた？

真吾：めちゃめちゃ狙っていましたよ。左ジャブでも右ストレートでもストマックに入れられるのはだれでもいやなんです。しかもサウスポーが相手だと、こちらの右ストレートと相手の左ストレートが互いに正面になるから当たりやすい。何度もくうとダメージがたまるし、それをいやがると、今度は上が狙いやすくなる。ＭＪはかなりいやがってるなと思っていました。

あと、前の手が届かなければ、当然、後ろの手も届かない。ＭＪはジャブでもフックでもまず前の右で仕掛けて、その勢いで左に繋げていくのが得意パターン。だから、まず前の手を「触らせない」ことが大事だと思っていました。

−−ＭＪの右ジャブは試合を通して、ほとんどくわなかったですよね？

真吾：というか、他のパンチも、つまりどのパンチもほとんど当てられてないですから。12ラウンドを通じてたぶん数発じゃないですか。

自分、あとからジャッジペーパーを見て、「えっ、こんなに取られてる？」って驚きましたもん。たしか第10ラウンドも取られていたじゃないですか。あれなんか、「どうやれば向こうに行くの？」って思います。

試合中も尚に「取られたラウンドはないよ」と伝えてたくらいでしたから。

とは言え、余裕を持ちすぎて浮ついた感じになるのはこわいので、「今日はこのままで最後まで行くよ」とは毎ラウンド言っていました。向こうもオリンピアンなんでテクニックはあるんです。ただ尚の脚にはついてこれなかった。とすればむしろ尚が来てくれたほうが向こうには好都合なんです。それに付き合う必要はないよねと。

ＭＪはすべて想定内だった

−−ＭＪがときおり揮う右、あるいは左のフックは威力満点で、尚弥さんはすべてかわしていましたが、当たればこわいなと思っていました。当事者としてはどうでしたか？

真吾：ＭＪがあのパンチを出してくるのも想定内でした。「こういう流れだと、こういうパンチが来る」と前もって想定して、その対応策も立てていたので、あのパターンには対応できた。だからお客さんが「ワーッ」って湧くほどの怖さは自分の中ではなかった。

その意味では、うまさも強さも含めて、ＭＪはすべて想定内でした。逆に言うと、もう少し尚のスピードにも付いてこれるかな、ぐらいに思っていた。だから、「あ、これ大丈夫だな。しっかり集中していけば問題なく勝てるな」と思いました。

−−今回は前後にしてもサイドにしても尚弥さんのステップが異様に速かった。

真吾：それは今回のテーマでしたから。普段だと途中で尚の性格だと、やっぱり打ち合いたくなるんです。でも今回はそこを抑えてくれた。今回は打ち合いは絶対にやらしたくなかった。

−−とは言え、数発、ＭＪが打ち込むと、すかさず倍返しでパンチを返していましたね。

真吾：あれが尚の気の強さしょう。それにあれがあるから、ＭＪは入ってこれなかった。あれがないと、ＭＪはどんどん前に歩いて攻めてくる。でもあれをやられたんで、なんにもできなくなりました。

−−いつもの戦力分析の円グラフで言うと、すべてのファクターで尚弥さんが上回っていた？

真吾：それは自分、戦前から言ってたんですよ。尚の方が実力的には一回りも二回りも上回っているんだと。そういう自信はありました。

そもそも尚弥みたいに速いフットワークの選手とやったことはなかったんじゃないですか。だから試合中、ＭＪは困っていたように見えました。

「井上のパーフェクトじゃね？」

−−そして第6ラウンド、ついに左フックのボディーブローも当たり出し、あそこで明らかにＭＪはがたんと落ちて、試合の帰結は見えたかなと見ましたが。

真吾：けっこう効いてましたよね。

−−その次のラウンドのインターバルで最後に「相手、雑になってるからね」と言って尚弥さんを送り出しました。あれは、油断しなければもう大丈夫かな、と見てらしたのでしょうか。

真吾：いや、逆です。雑になると変な、いままでとは違う軌道からパンチが来る危険性があるんです。だからこれまで以上に丁寧に戦おうね、ということでした。また逆に、冷静に対応していれば、こちらがカウンターを打つチャンスも出てくる。そういう対応をしなさいよと。

ただ、なんせ尚弥が指示通り冷静に戦ってくれてたんで、そういう意味での安心はありました。

−−「ヤバいかも？」と感じるような場面などは？

真吾：そういうのはぜんぜんなかった。

−−アフダマリエフ選手は抽斗と言いますか、あまり対応力がなかったように思います。

真吾：それはあくまでも、相手が尚弥だったからでしょう。実績のある選手ですから、対応力がないなんてことはあり得ない。

ただ、尚に対しては何もできなかった。

パンチは届かないし、脚も追いつけないというので、たぶん悩んでたんじゃないでしょうか。ＭＪにしたら試合の最後の方は「ああ、もう終わっちゃう、どうしたらいいんだろう」と。

ＭＪも、リングアナウンサーのコールを受けたときには自信満々でしたよね？ 計量のフェイスオフのときもそうでした。でも第1ラウンドにジャブを一発受けてすべてがふっとんでしまった。逆に井上サイドからすると、やりたいことがほぼやれた。

−−117、つまり3ラウンドはアフダマリエフが取っていたとつけたジャッジは何見てたんだろうと思います。

真吾：ま、それは見ていた人にはわかってもらえたと思うんでいいんですけど。たぶん、ほとんどの人が「井上のパーフェクトじゃね？」と見てくれていたんじゃないですか。

（2025年9月18日電話インタビュー。聞き手:講談社現代新書編集部）

＊＊＊

〈「尚はボクシングが好きなんです」 井上尚弥、「強さのほんとうの秘密」――父にしてトレーナー、井上真吾氏が語る、アフダマリエフ戦完勝の真相【後編】〉につづく

【つづきを読む】「尚はボクシングが好きなんです」 井上尚弥、「強さのほんとうの秘密」――父にしてトレーナー、井上真吾氏が語る、アフダマリエフ戦完勝の真相【後編】