春雨は水に戻さないし茹でないのが大正解。卵も全部そのまま「せいろ」に入れるだけ！簡単＆超時短「麻婆春雨」

体調と肌の変化を実感し、その魅力を伝えたいとInstagramで「せいろ」レシピを投稿し始めたりよ子さん。いつでも手に入りやすい食材、そして意外性のあるレシピが評判となり、フォロワーは１年半で10万人を超えるインスタグラマーに。

彼女の「せいろ」レシピを紹介する著書『すべてを蒸したい せいろレシピ』は第12回料理レシピ本大賞 in Japan 2025にて料理部門大賞受賞という快挙も成し遂げた。9月25日には2冊めとなる『すべてを蒸したい せいろレシピ、おかわり！』の発売も決定している。今回は、大賞受賞と2冊めの発売を記念し、料理レシピ本大賞を受賞した書籍から、りよ子さんご自身に選んでもらったオススメのレシピを紹介している。

りよ子

せいろの魅力にとりつかれ、2023年4月に始めたInstagramで、すべてを蒸したい気持ちを投稿。冷蔵庫にあるものだけでパパッと作れる簡単レシピが共感を呼び、開始1年半でフォロワー数が十万人超えと大人気に。野菜を蒸すだけのシンプルレシピから、一度に主菜と副菜が完成する同時調理レシピ、ごはんもの、スイーツまで100品以上のレシピを投稿している。夫と二人暮らし。好きなものは透明なもの、アニメ、アサヒスーパードライ。

「無限に食べたい麻婆春雨」

蒸し時間：中強火で10分

【敷物】クッキングシート

【材料】せいろ直径21cm・１段／2人分

春雨……60g

卵……2個

豚バラ切り落とし肉……60g

にんじん……1/3本

長ねぎ……1/3本

もやし……30g

にら……3本

にんにく……2片

しょうが……1片

ごま油……小さじ1

白いりごま……適量

A

水……大さじ4

みりん……大さじ3

しょうゆ……大さじ1

鶏がらスープの素・豆板醤……各小さじ2

【作り方】

1にんじんは細切り、長ねぎは3cm長さの斜め切り、にらは3cm長さに切る。にんにくとしょうがはみじん切りにする。

2クッキングシートを敷いたせいろに春雨を入れ、野菜をのせて、ふたをするように豚肉を重ね、混ぜ合わせたAを回しかける。クッキングシートの外側に卵を入れ、ふたをして中強火で10分蒸す。

3蒸しあがったら卵を取り出し、全体をよく混ぜ合わせてから器に盛る。卵は殻をむき、半分に切って皿にのせる。ごま油をまわしかけ、ごまをふる。

春雨を戻す手間ゼロで完成

「今回は麻婆春雨をご紹介しました。せいろを使うことで、春雨を水で戻したり茹でたりする作業なしで完成します。一緒に蒸した野菜の水分で十分美味しくなるんです。さらに卵を入れたら、ゆで卵ならぬ蒸し卵もできあがり。蒸し卵は5分だと半熟、7分だと黄身は硬い部分とやわらかい部分が残る状態に。9〜10分蒸すと固ゆでになるので、お好みの硬さになったらトングやお玉などで取り出して冷水に浸してくださいね」（りよ子さん）

次回は2冊めとなる新刊『すべてを蒸したい せいろレシピ、おかわり！』に掲載されたレシピを紹介。定番の蒸し鶏のレシピと、蒸した食材にも相性よしの簡単万能ソースを教わる。

某有名チェーン店のうどんが自宅で再現？冷凍うどんと焼きそばが「せいろ」で感動の食感