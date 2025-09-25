宿泊予約サイト「Agoda」でのトラブルは「予約できていない問題」だけではなかった…！ホテル側が怒る「部屋の高額転売」「複雑すぎる予約経路」

宿泊先も同じくらい困っている

夏休み直前、SNSやニュースで「Agoda問題」が大きく取り沙汰されたことを覚えているだろうか。Agodaとは世界中のホテルや宿泊施設、航空券などを予約できるオンラインプラットフォームのこと。シンガポールに運営会社があり、世界200ヵ国以上の国と地域でサービスを提供している。つまり“海外OTA（オンライン旅行代理店）”の一つである。

Agodaをはじめとした海外OTAを巡るトラブルが表ざたになった。海外OTAを通してホテルなどを予約したはずなのに、現地で「予約が入っていない」と告げられるアクシデントは日常茶飯事で、時には二重請求や返金遅延まで発生していた。

こうしたトラブルの報告は絶えず、消費者を悩ませ続けている。

しかし同様に深刻な問題を抱えているのが、消費者に対応する側、つまりホテルや旅館だ。

「ニュースでは『消費者の被害』という切り口が多いんですが、実際には宿も同じくらい困っています」

そう話すのは、某有名リゾート地で老舗ホテルの支配人を務める鈴木雄一郎さん（仮名）。広い大浴場と温かいおもてなし、経験豊富なシェフが腕をふるう料理が好評で国内外から多くの宿泊客が訪れる人気の宿だ。

しかし、鈴木さんによれば、海外OTAによる混乱は日常的に発生しており、現場を悩ませているという。

プラン内容が伝言ゲームのように伝わる

「お客様から『海外OTA経由で予約しました』と伝えられるんですが、実際の予約経路をたどるとまったく別のOTAからだった、ということが頻発しています。どこから予約が来たのか、予約メールを見せていただいてようやく判明することもあるんです」（前出・鈴木さん）

宿の予約には国内OTA（楽天、じゃらんなど）と海外OTA（Agoda、Booking.comなど）、メタサーチサイト（トラベルコやトリバゴなど）が絡み合う。そのため、予約の発生源が分かりにくくなることがあるという。加えて、プラン内容が「伝言ゲーム」のように変質して伝わるケースもある。

「たとえば1泊朝食付きプランを出していたら、いつの間にかサイトのほうで『朝・夕食付き』に改変されて販売されていたことがありました。お客様は『2食付きだと聞いている』とおっしゃられるので、結局こちらが追加で夕食を提供せざるを得ませんでした。さすがに『泣き寝入りはできない』とOTA側に補填を請求します。このとき、証拠としてお客様の手元にある予約確定画面のスクリーンショットの提示を求められるんです。事情を説明するとほとんどのお客様が心よく対応してくださいますが、それをお願いするフロント係の心苦しさを思うといたたまれません。せっかくの楽しい旅行に水を差す形になってしまい、お客様にも申し訳ない気持ちでいっぱいです」（同前）

こうしたトラブルは鈴木さんが勤める宿に限らず起きている。日本人宿泊者ならまだしも、外国人宿泊者だったらどうだろうか。語学が堪能なスタッフがいるならまだしも、そうでなければ言葉の壁はよりトラブルを拗らせ、現場を疲弊させることになる。

日本と海外の文化的ギャップ

その背景には、日本と海外の宿泊文化の違いもあるという。

「海外ではB&B（朝食付き）が一般的ですが、私たちのように料理を大きな魅力として打ち出している日本のホテルや旅館では、1泊2食付きが基本となります。

しかし海外OTAのシステムにはそのようなプランを正しく設定できる項目がなく、情報を十分に伝える手段がありません。料理内容によって料金が変わることも説明できないため、やむを得ず海外向けの食事付きプランは1種類に絞りました。ただし詳細を入力できないため、お客様がベジタリアンであることが当日判明し、現場が大慌てで対応することもあります」（同前）

そして「何より悔しい」というのが、金額すらも宿側が意図しない形で変えられている点だ。

「OTAのシステム上で金額も設定するのですが、海外OTAではその金額が高く変更されていることがあります。つまり私たちが出している部屋を仕入れ、高値で販売するOTAがあるんです。これでは“転売ヤー”と変わりません。それによって期待値の上がったお客様が実際にお泊まりになり、『金額に見合っていない』『ぼったくりだ』と思われたら、悪評が立つのは私たちホテル側です。もちろん入ってくる金額は変わりません。こんな理不尽なことがありますか？」（同前）

エンドユーザー、取引相手、自社の三者が利益を得ることを重視する「三方良し」という考え方が日本にはあるが、海外OTAの世界では「自社が儲かるかどうか」だけが重視されている。そしてそれを助長する仕組みを、採用している国内OTAもあるという。前出・鈴木さんが続ける。

「はじめは、ある国内OTAの海外版のみで予約を受け付けていたんです。でも海外での自社マーケティングに限界を感じたのか、海外OTAにすべて情報を共有される仕組みになりました。それから上記のような『伝言ゲーム』間違いや高値販売などが一気に増えたんです。しかし問題視されるのは海外OTAばかりで、そこに関与している国内OTAは何の咎めもない。これでは根本的な解決になりません」

トラブルの原因には国内OTAもある、と鈴木さんは強調する。

業界全体を覆う構造的な問題

鈴木さんの発言を裏付けるように、「この混乱を海外OTAだけの問題と片付けるのは早計」と指摘するのが、グローバルツーリズム経営研究所・主任研究員の永山久徳さんだ。

「主にAgodaばかりが批判されますが、問題の背景には業界の多重流通構造があります。私が知る限りでは、ある宿泊先とユーザーの間に最大26社の業者が介在しているケースがありました。その中には下請けや孫受け、個人レベルのバーチャル旅行会社まで含まれていて、予約経路が複雑すぎます。これではホテルも消費者も、誰に責任を求めればいいか分からないのは当然です」（永山さん）

こうした多層的な仕組みは、情報の誤転記や古いデータの再利用を招く。数年前の料金や閉館した宿の情報までもがネット上に残り、それを元に販売してしまう業者もおり、予約が成立しても「実際には存在しない宿」だったというケースまで確認されているそうだ。

また、永山さんは「予約」という概念の違いにも言及する。

「日本人は『予約が取れた＝確定』と考えます。しかし海外OTAでは『リクエスト』を受けてから、部屋を確保する方式が多い。確保できなければ、数日前に『取れませんでした』と通知メールが来る仕組みです。海外では普通のことですが、日本の利用者からすれば『予約したのに部屋がない』というトラブルになります」（前出・永山さん）

このギャップが「ダブルブッキング」や「直前キャンセル」などの混乱を生み、ホテルも消費者も翻弄される。悪質な業者に至っては、事前に料金だけ受け取り「予約できました」と虚偽の案内をする事例もあるという。

さらに現場を悩ませているのが、入金の管理だ。永山さんは次のように述べる。

「事前決済の場合、代理店ごとに仕組みが違います。為替や手数料の関係で金額が微妙に異なっていたり、数件分まとめて振込まれたりするため、ホテルが誰の予約か把握できないケースが多いんです。入金と予約が紐づかない状況では、詐欺や二重請求のリスクも高まります。旅行者が帰国後に不正が判明しても、追跡や返金は非常に困難です。かといって現地決済では当日予約者が来ない、いわゆるノーショーのリスクが発生するので困ったものです。」

こうした不透明な仕組みが、ホテル側の「泣き寝入り」を常態化させているのだ。

国内外OTAに求められるトレーサビリティ

一連のAgoda問題で浮かび上がったのは、一部OTAの不備ではなく、業界全体に横たわる構造的な歪みだった。多重流通、文化的ギャップ、入金の不透明さ……そのすべてに共通しているのは、「責任の所在が見えない」ことだ。

「トラブルが起きても、ホテルは『どこで予約されたのか』『誰が責任を負うのか』を突き止められない。消費者も『どの会社と契約しているのか』を理解していない。結果として、泣き寝入りするしかない構造になっているんです」（前出・永山さん）

こうした状況を変えるために求められるのが、「流通経路の透明化」だ。食品や農産物では、生産から流通までを追跡できるトレーサビリティ制度が導入され、安心を担保する仕組みが整っている。「ホテル予約でも同じ発想が必要」と永山さんは語る。

「どの経路を通って販売されたのか、利用者にも施設側にも明示される仕組みが不可欠です。さらに予約が『確定』なのか『リクエスト』なのかをはっきり示す義務を設けるべき。そうしなければ、誤解やトラブルは繰り返されるでしょう」（同前）

今のままでは、消費者は「安さ」と「便利さ」の裏に潜むリスクを知らないまま選択してしまう。そして宿泊施設は、誰に補償を求めればいいか分からないまま対応を強いられる。透明性がない限り、この負の連鎖は断ち切れない。

取材・文/周防美佳（ライター）

後編記事『【Agodaトラブル問題】オンライン旅行代理店の「予約確定」を信じてはいけない…その怖すぎる理由』ではOTAを利用して宿泊トラブルにあったユーザーの声を紹介する。

